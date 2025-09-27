Dự đại hội có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các thời kỳ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hải Phòng qua các thời kỳ cùng 445 đại biểu chính thức, đại diện 243.544 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, bão Yagi, thiên tai và biến động an ninh, thương mại toàn cầu, cùng tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng - Hải Dương đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.

Kinh tế tăng trưởng cao, Hải Phòng đạt thành tựu 10 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số; cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hàng đầu phía Bắc. Tỉnh Hải Dương tăng trưởng vượt mục tiêu, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố được cải thiện rõ rệt. Hạ tầng cảng biển, sân bay, đường bộ, đô thị có bước đột phá; cơ chế, chính sách đặc thù, Khu thương mại tự do thế hệ mới và Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng được thành lập, tạo động lực tăng trưởng chiến lược cho thành phố.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đi đầu cả nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách. Đặc biệt, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc và Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO vinh danh Di sản thế giới, nâng tầm vị thế, hình ảnh vùng đất, con người Hải Phòng trên bản đồ quốc tế…

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, thực chất, hiệu quả; chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động bước đầu thông suốt, hiệu quả...

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh đất nước và thành phố đứng trước nhiều vận hội và thách thức đan xen. Sau hợp nhất, Hải Phòng trở thành đô thị lớn thứ tư cả nước với hơn 4,6 triệu dân, quy mô kinh tế đứng thứ ba, giữ vai trò cửa ngõ chiến lược phía Đông Bắc, trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, phân tích rõ thời cơ, thách thức và các nhiệm vụ đột phá. Đồng thời, cần làm rõ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội tại Hải Phòng, phát triển nhanh gắn với công bằng, phúc lợi, dân chủ, kỷ cương và an ninh.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội thể hiện bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, mở đầu giai đoạn phát triển mới cho thành phố.

Quang cảnh Đại hội

Động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ, quân và dân TP Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thủ tướng cơ bản đồng ý 5 bài học kinh nghiệm của Hải Phòng và bổ sung, nhấn mạnh thêm 3 nội dung.

Cụ thể: Đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân và tạo đồng thuận xã hội; đoàn kết trong nội bộ thành phố; đoàn kết với đảng bộ, nhân dân các tỉnh, thành khác; đoàn kết quốc tế giữ vai trò quan trọng, quyết định; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể của mọi chính sách, "không để ai bị bỏ lại phía sau"; kết hợp chặt chẽ giữa nội lực và ngoại lực, giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài; trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng xác định rõ mục tiêu phải đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

"Phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước xứng đáng với sự quan tâm và đầu tư của Trung ương"-Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ.