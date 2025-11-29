Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đưa logistics trở thành "huyết mạch" của nền kinh tế hiện đại

Diễn đàn "Logistics Việt Nam – vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới" do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, được xem là diễn đàn lớn nhất và quan trọng nhất của ngành từ năm 2013, quy tụ nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh logistics là "huyết mạch" của nền kinh tế, đảm nhận việc luân chuyển, bảo quản và phân phối hàng hóa, qua đó tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian hàng tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025

Với kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến chạm mốc 900 tỉ USD trong năm nay, nếu giảm 1% chi phí logistics, Việt Nam có thể tiết kiệm tới 9 tỉ USD, tạo dư địa lớn để giảm giá thành và nâng cao vị thế hàng hóa. Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tầm quan trọng của logistics càng trở nên rõ nét khi ngành này quyết định hiệu quả vận hành của cả nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận những kết quả đáng khích lệ của ngành thời gian qua. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics duy trì 14–16% mỗi năm, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia dẫn đầu ASEAN về năng lực logistics - theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới năm 2023.

Hạ tầng logistics được đầu tư rộng khắp với hệ thống cảng biển, sân bay, đường cao tốc và các trung tâm logistics tại nhiều vùng trọng điểm. Hơn 34.000 doanh nghiệp trong nước đã tham gia lĩnh vực này, trong đó không ít doanh nghiệp đã vươn ra chuỗi cung ứng toàn cầu và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiếp tục mở rộng không gian thị trường, tạo động lực phát triển dịch vụ.

Thủ tướng trao đổi với các doanh nghiệp bên lề diễn đàn

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra nhiều bất cập tồn tại. Chi phí logistics ở mức khoảng 16% GDP, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 11–12% của thế giới. Nếu giảm 5% chi phí để tiến gần mặt bằng chung, Việt Nam có thể tiết kiệm tới 45 tỉ USD.

Liên kết vùng còn hạn chế, hạ tầng logicstics chưa kết nối xuyên suốt, dễ bị gián đoạn khi xảy ra sự cố; công tác kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu chưa được số hóa toàn diện. Đa số doanh nghiệp logistics vẫn quy mô nhỏ lẻ, thiếu doanh nghiệp đầu ngành đủ sức cạnh tranh quốc tế, trong khi cả nước chưa có trung tâm logistics tầm quốc gia.

Thể chế, chính sách còn chậm so với yêu cầu phát triển; hạ tầng số và hạ tầng xanh chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi kép. Việt Nam cũng chưa hình thành trung tâm dữ liệu đủ quy mô để phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong ngành.

Trước những hạn chế nêu trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung xử lý theo ba định hướng chiến lược: lấy hạ tầng hiện đại làm nền tảng, lấy dịch vụ logistics thông minh làm động lực và lấy phát triển logistics xanh – số – hiện đại làm trọng tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, phát biểu tại diễn đàn

Trên cơ sở đó, từng bộ, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai đồng bộ chiến lược phát triển logistics giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn 2050. Trong đó, Bộ Công Thương giữ vai trò điều phối, hướng dẫn thực thi chiến lược. Bộ Tài chính đảm nhiệm kiện toàn cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN, triển khai hải quan thông minh và hoàn thiện cổng đầu tư. Bộ Xây dựng chủ trì quy hoạch hạ tầng logistics liên hoàn, gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và tận dụng không gian ngầm, mặt đất, không gian trên không cho hạ tầng mới.

Các bộ, ngành liên quan được giao xây dựng cơ sở dữ liệu logistics nhằm phục vụ chuyển đổi số toàn ngành. Ba địa phương trọng điểm gồm Đà Nẵng, Hải Phòng, TP HCM được yêu cầu khẩn trương xây dựng khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế; riêng Đà Nẵng phải đưa cả hai mô hình vào vận hành ngày 19-12 theo chỉ đạo.

Thủ tướng kêu gọi toàn ngành tăng cường kết nối với hệ thống logistics quốc tế, đẩy mạnh hợp tác để giảm chi phí và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.

Thủ tướng nhấn mạnh triết lý "5 thông", gồm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, thực hành thông dụng và hợp tác thông hiểu, đồng thời tái khẳng định 3 đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng và nhân lực.

Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần "Chính phủ kiến tạo – doanh nghiệp tiên phong – công tư đồng hành – quốc gia phát triển – nhân dân hạnh phúc", bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, khuyến khích sáng tạo và không hình sự hóa quan hệ kinh tế.

Mục tiêu đặt ra là đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu LPI vào năm 2035, hướng tới hệ sinh thái logistics xanh – thông minh – hiện đại, trở thành trung tâm logistics hàng đầu Đông Nam Á.

Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự đã đóng góp hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai, bão lũ với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng

Tại diễn đàn, ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam được dự báo đạt 900–920 tỉ USD trong năm nay và có thể vượt 1.000 tỉ USD vào giai đoạn 2026–2027, đưa Việt Nam vào nhóm 15–20 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới.

GDP danh nghĩa có thể vượt 1.000 tỉ USD vào giai đoạn 2031–2032 và đạt 1.400 tỉ USD vào năm 2035, đứng trong top 20 toàn cầu. Những số liệu này khẳng định Việt Nam đang bước vào một sân chơi mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành logistics.

Theo ông Khoa, logistics Việt Nam đang chuyển từ vai trò phụ trợ sang ngành kinh tế giá trị gia tăng cao, với quy mô thị trường 70–80 tỉ USD và tốc độ tăng trưởng trung bình 14,6%. Nếu duy trì tăng trưởng ổn định, quy mô thị trường có thể đạt 250–280 tỉ USD vào năm 2035, giúp Việt Nam nằm trong nhóm 15–20 thị trường logistics lớn nhất thế giới.

Việt Nam cũng sẽ đăng cai Đại hội FIATA vào tháng 10-2025 với 1.800 đại biểu từ hơn 100 quốc gia tham dự, qua đó khẳng định vị thế logistics Việt Nam trên trường quốc tế.

Dù vậy, doanh nghiệp logistics trong nước vẫn đối diện nhiều thách thức như hạ tầng chưa đồng bộ, chuyển đổi số còn chậm, thiếu dữ liệu dùng chung và khó tiếp cận vốn. VLA kiến nghị hoàn thiện cơ chế điều phối logistics quốc gia, tăng sự tham gia của hiệp hội trong công tác xây dựng chính sách và xem xét công nhận Ngày Logistics Việt Nam nhằm tôn vinh đóng góp của ngành.