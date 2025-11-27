Thủ tướng: Doanh nhân trẻ cần tiên phong đưa sản phẩm Việt vươn ra thế giới

Trước giờ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ và toàn thể Đại hội dành phút mặc niệm đồng bào tử vong do thiên tai. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dành 6 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, TP Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.



Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng khá ấn tượng. GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỉ USD, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta chính thức gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Theo đánh giá của Thủ tướng, các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện; là lực lượng chủ lực, tiên phong tạo ra nhiều việc làm, sinh kế cho người lao động.

Việt Nam đã có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 14.400 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, riêng khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc, với 15,6 triệu lao động, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm 82%.

Sự nỗ lực, trưởng thành và lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam đã tạo sự cộng hưởng, lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng doanh nhân trẻ nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trẻ trên toàn quốc, đặc biệt biểu dương và hoan nghênh Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đoàn kết, lãnh đạo, dẫn dắt phong trào doanh nhân trẻ trong hơn 30 năm qua.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể quan tâm tạo thuận lợi và đặc biệt là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục chủ động, sáng tạo, nuôi dưỡng, gắn kết và hỗ trợ đội ngũ doanh nhân trẻ phát huy mạnh mẽ sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc. Đồng thời, thực hiện 6 tiên phong.

Thứ nhất, tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có khát vọng cống hiến cháy bỏng, dám dấn thân vào những việc khó, việc mới.

Thứ hai, tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn… vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo chuẩn mực ESG, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường lớn.

Thứ ba, tiên phong trong liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp. Đội ngũ doanh nghiệp trẻ cần đi đầu trong việc thúc đẩy liên kết các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Thứ tư, tiên phong trong đóng góp xây dựng chính sách, tiếp tục phát huy vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nhật Bắc

Thứ năm, tiên phong, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của quốc gia; đưa các giá trị thương hiệu Việt, sản phẩm Việt vươn ra thế giới và tiên phong trong thực hiện các đột phá về y tế, giáo dục, năng lượng…

Thứ sáu, tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống "chia ngọt, sẻ bùi", "tương thân, tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho một số doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, thi đua thực hiện 6 nhất: Tiên phong nhất, sáng tạo nhất, dấn thân nhất, đoàn kết nhất, hội nhập nhất, nhân ái nhất, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.