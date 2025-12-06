Ngày 6-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2025 với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát bối cảnh tình hình trong nước và thế giới thời gian qua. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức.

Ở trong nước, đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 14 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cả nước đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Cùng với đó, triển khai các Nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai, bão lũ liên tiếp, kéo dài gây thiệt hại rất lớn, nặng nề về người, tài sản.

Tình hình kinh tế - xã hội trong nước cho thấy tháng sau tốt hơn tháng trước, 11 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực. Theo Thủ tướng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các động lực tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh hơn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức, nổi bật là áp lực lớn về lạm phát, tỉ giá, tác động từ bên ngoài khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn; giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực khó khăn; giá vàng, giá bất động sản neo cao; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí nhân lực, hạ tầng công nghệ; bão lũ, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tại phiên họp này, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên. Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết Phiên họp và Nghị quyết 01 năm 2026 của Chính phủ.