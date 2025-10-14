HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sắp diễn ra "siêu hội chợ quốc gia"

Lê Thúy

(NLĐO) - Với quy mô hơn 130.000 m² trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến đón tiếp tới 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội chợ Mùa Thu 2025 (Vietnam Golden Autumn Fair) sẽ diễn ra từ 25-10 đến 4-11-2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) (TP Hà Nội).

Đây là sự kiện thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc chưa từng có do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Sự kiện thương mại lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Ban tổ chức họp báo công bố thông tin về Hội chợ mùa Thu 2025

Với quy mô hơn 130.000 m² trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến đón tiếp tới 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, phản ánh sức hút và tầm ảnh hưởng đặc biệt của sự kiện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu rõ: "Hội chợ Mùa Thu 2025 được xem là sự kiện "hội tụ 6 cái nhất": Quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và ưu đãi tốt nhất. Tuy nhiên, có lẽ phải bổ sung thêm một "cái nhất" nữa - đó là thời gian chuẩn bị gấp gáp nhất".

Tính đến thời điểm họp báo hôm nay, chỉ sau 9 ngày kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện chỉ đạo, toàn bộ hệ thống các cơ quan từ Trung ương tới địa phương, cùng doanh nghiệp và đơn vị tổ chức, đã nỗ lực thần tốc, làm việc ngày đêm để hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Tính đến thời điểm ngày 13-10, công tác chuẩn bị đã hoàn thiện trên 90%, bao gồm: Hoàn tất thiết kế các phân khu trưng bày; Hoàn thiện bộ nhận diện sự kiện và kế hoạch truyền thông tổng thể; Khoảng 3.000 gian hàng của trên 2.500 doanh nghiệp đăng ký tham gia, lấp đầy toàn bộ các khu công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ của nhà triển lãm.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, thông tin đến thời điểm này đã nhận đăng ký của 170 doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài mong muốn vào hội chợ và có gian hàng; trên 300 nhà mua hàng quốc tế đang đi đến Việt Nam.

Tin liên quan

Bảo hiểm nhân thọ làm gì để lấy lại niềm tin người tiêu dùng?

Bảo hiểm nhân thọ làm gì để lấy lại niềm tin người tiêu dùng?

(NLĐO) - Talkshow “Tái định vị thị trường bảo hiểm nhân thọ” diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay, được phát trực tuyến trên các nền tảng của Báo Người Lao Động

Người tiêu dùng chưa có quyền lựa chọn đơn vị bán điện

(NLĐO) - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thẳng thắn nhìn nhận tồn tại bù chéo giữa các nhóm khách hàng, người tiêu dùng chưa có quyền lựa chọn đơn vị bán điện.

Mũ bảo hiểm kém chất lượng: Khó kiểm soát, người tiêu dùng chịu thiệt

(NLĐO) - Chiều 27-9, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM tổ chức tọa đàm "Mũ bảo hiểm kém chất lượng - lá chắn giả, hiểm họa thật".

Bộ Công Thương khách tham quan hội chợ trung tâm triển lãm quốc gia hội chợ mùa Thu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo