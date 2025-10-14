Sắp diễn ra "siêu hội chợ quốc gia"

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội chợ Mùa Thu 2025 (Vietnam Golden Autumn Fair) sẽ diễn ra từ 25-10 đến 4-11-2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) (TP Hà Nội).



Đây là sự kiện thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc chưa từng có do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Ban tổ chức họp báo công bố thông tin về Hội chợ mùa Thu 2025

Với quy mô hơn 130.000 m² trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến đón tiếp tới 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, phản ánh sức hút và tầm ảnh hưởng đặc biệt của sự kiện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu rõ: "Hội chợ Mùa Thu 2025 được xem là sự kiện "hội tụ 6 cái nhất": Quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và ưu đãi tốt nhất. Tuy nhiên, có lẽ phải bổ sung thêm một "cái nhất" nữa - đó là thời gian chuẩn bị gấp gáp nhất".

Tính đến thời điểm họp báo hôm nay, chỉ sau 9 ngày kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện chỉ đạo, toàn bộ hệ thống các cơ quan từ Trung ương tới địa phương, cùng doanh nghiệp và đơn vị tổ chức, đã nỗ lực thần tốc, làm việc ngày đêm để hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Tính đến thời điểm ngày 13-10, công tác chuẩn bị đã hoàn thiện trên 90%, bao gồm: Hoàn tất thiết kế các phân khu trưng bày; Hoàn thiện bộ nhận diện sự kiện và kế hoạch truyền thông tổng thể; Khoảng 3.000 gian hàng của trên 2.500 doanh nghiệp đăng ký tham gia, lấp đầy toàn bộ các khu công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ của nhà triển lãm.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, thông tin đến thời điểm này đã nhận đăng ký của 170 doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài mong muốn vào hội chợ và có gian hàng; trên 300 nhà mua hàng quốc tế đang đi đến Việt Nam.