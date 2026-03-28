Pháp luật

Thủ tướng Phạm Minh Chính khen cơ quan triệt phá đường dây tiền ảo ONUS

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong thư khen, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương và đánh giá cao thành tích của các cán bộ, chiến sĩ phá đường dây giao dịch tiền ảo ONUS.

Ngày 28-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Thư khen gửi Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an biểu dương thành tích triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Thủ tướng phạm Minh Chính khen ngợi triệt phá đường dây tiền ảo ONUS năm 2026 - Ảnh 1.

Các bị can từ trái qua: Thảo, Chiến, Nhân. Ảnh: Bộ Công an

Trong thư khen, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ thời gian qua, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số địa phương tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Trong quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục ngàn tỉ đồng của người dân. Công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc với 142 đối tượng, trong đó có cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ, khả năng đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra nói riêng. Thành tích của các cán bộ, chiến sĩ đã góp phần quan trọng bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn, hạn chế thiệt hại về tiền, tài sản cho nhân dân; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các cán bộ, chiến sĩ. Đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên; chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân để phòng ngừa tội phạm; đồng thời, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Trước đó, ngày 23-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra khởi tố bị can, tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD), cùng 4 đối tượng khác, về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Một đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Nhân, Chiến, Thảo cùng một số người liên quan bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG..., sau đó phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Bị dụ chơi tiền ảo, người phụ nữ mất trắng 7,3 tỉ đồng

Bị dụ chơi tiền ảo, người phụ nữ mất trắng 7,3 tỉ đồng

(NLĐO)- Trong số hàng chục ngàn người sập bẫy tiền ảo của Tập đoàn Xintel, một người phụ nữ ở Thanh Hóa đã tham gia và bị lừa tới 7,3 tỉ đồng

Đánh sập đường dây tiền ảo của Tập đoàn Xintel lừa hơn 400 tỉ đồng của 42 ngàn người

(NLĐO)- Tập đoàn tiền ảo Xintel đã giăng bẫy khiến hơn 42 ngàn người bị lừa với tổng số tiền hơn 400 tỉ đồng

Phá chuyên án lừa đảo tiền ảo "Gemholic"

(NLĐO)- Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain

