Đánh sập đường dây tiền ảo của Tập đoàn Xintel lừa hơn 400 tỉ đồng của 42 ngàn người

Ngày 14-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đánh sập đường dây tiền ảo quy mô lớn trên toàn quốc mang tên Tập đoàn Xintel khiến hơn 42 ngàn người sập bẫy, bị lừa hơn 400 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây tiền ảo vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa đánh sập

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa "Hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990; quê phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution (đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TPHCM).

Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là "Xintel.vn" và được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Tuy nhiên, "Hệ sinh thái Xintel" gồm cả 3 công ty trên dù được đăng ký kinh doanh độc lập nhưng lại không hoạt động độc lập theo Luật Doanh nghiệp.

Dưới sự tổ chức, điều hành của nhóm đối tượng này đã tự phân chia các nhiệm vụ và chức danh khác nhau, trong đó Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch; Hà Tuấn Dũng giữ vai trò Giám đốc marketing; Nguyễn Duy Thịnh giữ vai trò Giám đốc công nghệ và nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo, phát triển thị trường.

3 đối tượng cầm đầu Tập đoàn tiền ảo Xintel

Đối với Công ty LNP Solution và Công ty TNHH Pi Gaming do Nguyễn Duy Thịnh đứng tên Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đóng vai trò "tổng tham mưu", chuyên vạch ra các chiến lược huy động vốn, thiết kế các sản phẩm ảo, đồng thời chịu trách nhiệm về kỹ thuật, quản lý các nền tảng công nghệ và đồng tiền mã hóa Xin. Còn Tập đoàn Xintel do Hà Tuấn Dũng làm Giám đốc, người đại diện pháp luật thực chất là một "công ty ma" được dùng để chào bán cổ phần (IPO) khống nhằm thu hút giới đầu tư.

Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một tương lai số rạng rỡ. Chúng vẽ ra các nền tảng như Xinstar, Xintravel, Shop Xintel... nhưng thực chất chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn.

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10% giảm dần theo cấp bậc. Người dùng truy cập "dapp.xintel.co", nhập mã ID người giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và xây dựng nhánh dưới. Tiền nạp được thực hiện qua ví điện tử do hệ thống cung cấp hoặc chuyển khoản nội bộ để nhận đồng Xin.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án

Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư bắt buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode với công suất tỉ lệ thuận với giá trị đầu tư, hoặc mua các gói X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng ưu đãi độc quyền. Đặc biệt, hệ thống yêu cầu chỉ số tối thiểu 50 "Mana" - được tích lũy qua việc thực hiện nhiệm vụ trên Xinstar hoặc mua bằng USDT mới có thể bắt đầu đào. Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia làm hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế). Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% - 18%/năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang fincarebank.io.

Để thao túng tâm lý nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo "đốt" 8,2 tỉ Token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống. Thực chất, mọi con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào. Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng vạn nạn nhân trên khắp cả nước.

Theo điều tra ban đầu, chuyên án đã xác định có hơn 42 ngàn tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Nguyễn Băng Thảo là đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành đường dây lừa đảo

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án Xintel là một minh chứng điển hình cho thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đang ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về công nghệ blockchain, tiền mã hóa để dựng lên các dự án đầu tư ảo. Chúng tổ chức hội thảo hoành tráng, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, đưa ra những lời hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây, gồm: Nguyễn Băng Thảo; Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, ngụ phường Bình Phú, TPHCM); Hà Tuấn Dũng (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) cùng 15 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự).



