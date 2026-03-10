Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị người dân không tích trữ xăng dầu

Ngày 10-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đ.T.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo bảo đảm nguồn cung xăng dầu và ổn định thị trường. Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn xăng dầu cho các lĩnh vực thiết yếu như sản xuất, dịch vụ công ích, các công trình trọng điểm và hoạt động liên quan trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế.

Hà Nội còn yêu cầu xây dựng các phương án, kịch bản điều hành theo nhiều cấp độ khác nhau trong trường hợp thị trường tiếp tục biến động hoặc nguồn cung gặp khó khăn. Các kịch bản này phải xác định rõ thứ tự ưu tiên trong phân bổ nguồn xăng dầu, trước hết cho các nhu cầu dân sinh, các dự án cấp bách, hoạt động sản xuất và những lĩnh vực có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế...

"Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để giữ ổn định thị trường, bảo đảm an ninh trật tự và tránh xảy ra tình trạng chen lấn, tranh mua tại các cửa hàng xăng dầu. Mục tiêu là duy trì hoạt động bình thường của nền kinh tế và bảo đảm đời sống người dân"- ông Quyền nhấn mạnh.

Thời gian tới, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị kiến nghị với các cơ quan Trung ương có giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và ưu tiên nguồn hàng cho các đô thị lớn như Hà Nội. Cùng với đó, cần nghiên cứu đầu tư nâng cao năng lực dự trữ năng lượng trong dài hạn, rà soát quy hoạch hệ thống kho dự trữ xăng dầu, trong đó xem xét phương án điều chỉnh, mở rộng các kho dự trữ trên địa bàn.

Mục tiêu là từng bước nâng năng lực dự trữ lên mức cao hơn, hướng tới khả năng đáp ứng nhu cầu trong khoảng 6 tháng đến 1 năm khi xảy ra các tình huống bất thường. Thành phố sẵn sàng ưu tiên quỹ đất để phục vụ phát triển hệ thống kho dự trữ năng lượng...

Người dân Hà Nội xếp hàng đổ xăng. Ảnh: Dinh Việt

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh sản xuất, triển khai nhiều dự án đầu tư và công trình xây dựng trọng điểm, việc giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, vận tải và tiến độ thi công các dự án. Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, trong đó ưu tiên phân bổ xăng dầu cho các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.

Theo đó, ưu tiên trước hết cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm; bảo đảm nhiên liệu cho hệ thống vận tải công cộng… nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tiếp đó là bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, đồng thời có cơ chế hợp lý, tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh Thủ đô là trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế của cả nước, thành phố sẽ làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để ưu tiên nguồn cung cho Hà Nội trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị tuyên truyền cho người dân bình tĩnh, tin tưởng vào giải pháp điều hành của Chính phủ và thành phố, tránh tâm lý lo lắng, tích trữ xăng dầu không cần thiết.