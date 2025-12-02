Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Dương Ngọc

(NLĐO) - Sáng 2-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào để dự Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng Cộng sản và đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ.

Sáng 2-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới CHDCND Lào để dự Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 2 đến ngày 3-12 theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Kỳ họp ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ảnh: VGP

Đoàn đại biểu chính thức cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và hoạt động song phương tại Lào có: Phó Thủ tướng Chính phủ, Phụ trách Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều bước phát triển. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 2,25 tỉ USD. Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch song phương đạt 2,56 tỉ USD. Hai bên phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỉ USD trong 2-3 năm tới.

Tính đến tháng 4-2025, Việt Nam có 267 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,63 tỉ USD. Nhiều dự án đầu tư của Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách của Lào, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, trồng và chế biến cao su, sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm, sữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Kỳ họp ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào - Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tiễn Thủ tướng tại sân bay. Ảnh: VGP

Các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch… tiếp tục được tăng cường. Hai nước Việt Nam - Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và duy trì đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực…

Chuyến công tác đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác thiết thực, góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính Việt Nam - Lào, hai đoàn đại biểu Chính phủ hai nước sẽ rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; đồng thời trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026-2030 và năm 2026, nhằm cụ thể hóa Kết luận của Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ngay trong khuôn khổ kỳ họp, hai bên sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, góp phần hiện thực hóa định hướng hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian tới.

Tin liên quan

Trao Huân chương Vàng Quốc gia của nước CHDCND Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huân chương Vàng Quốc gia của nước CHDCND Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(NLĐO) - Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào bằng việc bổ sung nội hàm mới, khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại thủ đô Vientiane của Lào

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

thủ tướng phạm minh chính Việt Nam - Lào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo