Thủ tướng phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sáng 5-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ phát động thi đua. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, hiện các cấp, các ngành, các địa phương đang ra sức nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. "Một lần nữa, khí thế "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" tiếp tục được phát huy mạnh mẽ"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, sự kiện trọng đại của đất nước, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ đợt thi đua cao điểm này chính là giai điệu kết nối để chúng ta tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, với tinh thần: "Quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thiết thực".

Theo Thủ tướng, cần đưa phong trào thi đua này trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp để "muôn người như một" đồng lòng nhất trí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược.

Để "toàn dân đồng lòng, thi đua hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hướng tới Đại hội XIV của Đảng thành công", Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải là những "hạt nhân" tiêu biểu, thi đua "đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, cùng nhau sáng tạo, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ".

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động phải là trung tâm, chủ thể hăng hái thi đua, lao động hăng say, ngày đêm sáng tạo, hưởng thụ thành quả, chia sẻ niềm vui, đóng góp tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò huy động sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân; kế thừa, phát huy khí thế của "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Ba nhất", "Năm xung phong", "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", "Trống Bắc Lý"… trong kỷ nguyên mới.

Các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực, chủ động, thi đua truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình đổi mới sáng tạo, hiệu quả, góp phần đưa phong trào trở thành xu thế, lan tỏa rộng trong cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng rằng, đợt thi đua cao điểm sẽ lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, sức sáng tạo không giới hạn của mỗi tập thể, cá nhân, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Với tinh thần "Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua", Thủ tướng chúc mỗi cá nhân đều là những chiến sĩ thi đua xung kích trên mọi mặt trận; chúc phong trào thi đua giành được nhiều thắng lợi to lớn, tạo lập những kỳ tích mới, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu hưởng ứng tại chương trình. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh thi đua yêu nước là động lực quan trọng để thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ để đưa đất nước không ngừng phát triển.

Theo bà Hà Thị Nga, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Về phía các địa phương, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nêu rõ với vai trò là Thủ đô, trái tim cả nước, Hà Nội xác định rõ vinh dự và trách nhiệm trong việc tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

TP Hà Nội quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm này với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả", tập trung vào một các nhiệm vụ trọng tâm. Hà Nội sẽ kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, khích lệ, động viên bằng nhiều hình thức đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.