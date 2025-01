Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Tại Quyết định số 21 ngày 3-1-2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Minh Thành để nhận nhiệm vụ mới.



Ngày 26-12 vừa qua, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Nguyễn Thanh Nhàn (bìa trái) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Duy Nhân

Đồng thời, tại Quyết định số 26 ngày 3-1-2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977; quê quán huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế nông nghiệp; Cao cấp chính trị. Ông Nguyễn Thanh Nhàn từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Tại Quyết định số 25 ngày 3-1-2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Đại tá Phan Huy Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Ông Phan Huy Ngọc sinh năm 1972; quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Sư phạm tiếng Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Huy Ngọc từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ); Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.