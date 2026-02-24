Thủ tướng tặng ngành y 20 chữ, mong giữ trọn y đức, tất cả vì dân

Chiều 24-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp 71 nhà khoa học, chuyên gia tiêu biểu và giám đốc bệnh viện Trung ương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà khoa học tiêu biểu và giám đốc bệnh viện nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: VGP

Ngành y tế hoàn thành 8/9 chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh thế giới biến động, đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề, ngành y tế vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; tuổi thọ trung bình dự kiến vượt 74,5 tuổi vào năm 2025; tỉ suất tử vong trẻ em tiếp tục giảm. Năm 2025 ước đạt 3/3 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 8/9 chỉ tiêu của ngành.

Chính sách tiếp tục được hoàn thiện, tháo gỡ vướng mắc về mua sắm, đấu thầu, thanh quyết toán BHYT, cấp phép thuốc, thiết bị, vật tư y tế và giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Nhiều bệnh viện được đầu tư hiện đại, làm chủ kỹ thuật cao như ghép đa mô tạng, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi robot, hỗ trợ sinh sản, ứng dụng tế bào gốc và y học hạt nhân trong điều trị ung thư. Y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu được củng cố; Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong kiểm soát COVID-19.

Công nghiệp dược phát triển mạnh, số nhà máy sản xuất thuốc tăng từ 158 năm 2015 lên 240 năm 2024, đáp ứng hơn 70% nhu cầu về số lượng. Cả nước có 7 nhà máy sản xuất 16 loại vắc-xin, cung cấp 10/12 vắc-xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID đã triển khai toàn quốc; hơn 27 triệu hồ sơ sức khỏe được tạo lập; 71,3% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc gặp mặt - Ảnh: VGP

Tại buổi gặp, các đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về ghép tạng, nghiên cứu - sản xuất dược, vắc-xin; có chính sách đào tạo, đãi ngộ nhân lực; đầu tư trang thiết bị hiện đại cho bệnh viện; tăng cường nguồn lực cho y tế cơ sở và công tác phòng bệnh.

Đầu tư y tế là đầu tư cho tương lai dân tộc

Phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đội ngũ y bác sĩ cả nước.

Thủ tướng bày tỏ tri ân các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế vì những đóng góp bền bỉ, thầm lặng cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhắc lại lời dạy "lương y như từ mẫu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Hippocrates - "cha đẻ của y học", Thủ tướng khẳng định nghề y là nghề cao quý, biểu tượng của lòng nhân ái, trí tuệ và sự hy sinh. Người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh bằng y lý, y thuật mà còn lan tỏa niềm tin, hy vọng bằng y đức.

Điểm lại chặng đường phát triển của ngành, đặc biệt trong đại dịch COVID-19, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức y tế. Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý là lực lượng nòng cốt tạo nên bước tiến trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và hoạch định chính sách, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc và tuổi thọ người Việt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, ưu tiên trong chiến lược phát triển, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Gần đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh đội ngũ trí thức, nhà khoa học phải đi đầu trong nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ, tham gia giải quyết các bài toán lớn của ngành y.

Đánh giá nhiệm kỳ qua, ông cho rằng ngành y tế đạt nhiều kết quả quan trọng: Hệ thống được củng cố; năng lực phòng chống dịch nâng cao; nhiều kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ cao được triển khai; chuyển đổi số có bước tiến rõ nét; chất lượng khám chữa bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân cải thiện; y tế dự phòng và y tế cơ sở được tăng cường.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu nâng cao thể chất, tinh thần, tầm vóc và tuổi thọ người Việt theo tinh thần Nghị quyết 72, Thủ tướng đề nghị toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc và nhà quản lý, quán triệt 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ y tế là lực lượng then chốt đưa Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết 57, 72 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, thông qua các công trình nghiên cứu, công nghệ mới, mô hình quản trị tiên tiến và chính sách khả thi.

Thủ tướng khẳng định ngành y phát triển gắn với vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức y tế

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả pháp luật về y tế; nâng cao năng lực hệ thống, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở; phát huy y học cổ truyền, phát triển công nghiệp dược và công nghiệp y tế. Sắp xếp hệ thống tinh gọn, tăng liên kết chuyên môn, hoàn thiện tổ chức trạm y tế xã.

Thứ ba, huy động nguồn lực xã hội theo tinh thần "3 có" (Nhà nước, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia) và phương châm "5 không"; đẩy mạnh hợp tác công - tư, phát triển cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm chất lượng cao; tạo điều kiện để y tế tư nhân trở thành động lực quan trọng.

Thứ tư, ưu tiên đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng và trang thiết bị; tái cấu trúc không gian điều trị, xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh; phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu y tế quốc gia; sớm hoàn thành bệnh án điện tử toàn quốc, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, dự báo dịch bệnh.

Đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: VGP

Thứ năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù trong đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; tạo môi trường học thuật minh bạch, khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Thứ sáu, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Y tế, cần tiếp tục lắng nghe, đồng hành, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy năng lực; đồng thời mong muốn các nhà khoa học tích cực hiến kế cho Chính phủ trong hoạch định chính sách y tế và khoa học công nghệ.

Khái quát lại, Thủ tướng đề nghị ngành y tế phát huy truyền thống, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, phát triển ngành nhanh và bền vững; khắc phục sớm hạn chế, không để bị động trước dịch bệnh; chủ động ứng phó già hóa dân số, phát triển kinh tế bạc; luôn đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết.

Khẳng định đầu tư cho khoa học, công nghệ y tế và đội ngũ trí thức, chuyên gia, y bác sĩ là đầu tư cho tương lai sức khỏe dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tặng ngành y 20 chữ: "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân".

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, thầy thuốc, ngành y tế sẽ tiếp tục bứt phá, chinh phục những đỉnh cao y học, mang lại lợi ích cho người dân, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân khỏe mạnh, hạnh phúc.