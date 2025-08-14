CLIP: Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC, cứu nạn, cứu hộ và an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sáng 14-8, tại TP HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC, cứu nạn, cứu hộ và an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn.

Tại đây, các doanh nghiệp đã đối thoại, chia sẻ, đề xuất giải pháp về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ an ninh, an toàn; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực này.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng. Song cũng cần nhìn nhận, phân tích nguyên nhân để làm tốt hơn nữa.

Phải xây dựng được văn hóa PCCC, cứu nạn cứu hộ

Thủ tướng nhấn mạnh phải xây dựng được văn hóa PCCC, cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai; nâng cao kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trong toàn dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những hậu quả thiên tai, cháy nổ có thể gây ra. Tình huống nhỡ không may để xảy ra rồi thì cố gắng khắc phục, tuyệt đối không để chết người hay hậu quả nghiêm trọng.

Thủ tướng đề nghị các Bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng Đề án "Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ". Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn cứu hộ theo phương châm, nguyên tắc "tiền kiểm đảm bảo, hậu kiểm thường xuyên".

"Mục tiêu là đảm bảo an toàn, an dân và an ninh, nâng cao tính chuyên nghiệp phòng cháy, chữa cháy. Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác cao hơn là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống hạnh phúc, ấm no của người dân" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH

Diễn đàn là sự kiện nằm trong khuôn khổ triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025, do Bộ Công an tổ chức.

Bên cạnh đó, tọa đàm quốc tế "Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ" với sự tham gia của đại diện một số tổ chức quốc tế cũng được tổ chức.

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC&CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14-8 đến ngày 16-8 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn.



Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tổ chức các buổi tọa đàm về công nghệ mới trong bảo đảm an ninh, an toàn và phòng vệ dân sự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện nhiều lãnh đạo Bộ ban ngành, UBND TP HCM cắt băng chính thức khai mạc triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025.

Đại diện các doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp thiết thực tại Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC, cứu nạn, cứu hộ và an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan không gian triển lãm.

Một bức ảnh được trưng bày trong không gian triển lãm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm các em nhỏ trong khuôn khổ triển lãm.

Nhiều hoạt động thiết thực tại triển lãm về PCCC, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn nhất năm 2025. Tổng diện tích toàn khu vực diễn ra sự kiện rộng hơn 13.000m2.



















