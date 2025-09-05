Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 158 về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Triển lãm Việt Nam chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025). Ảnh: Nhật Bắc

Theo đó, để tổng kết chặng đường 5 năm (2021 - 2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước.

Sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 19-12-2025, nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, thành công cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu... tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và của địa phương phụ trách.

Cùng với đó, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng.

Đối với các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu mỗi bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng Công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công. Việc rà soát các dự án, công trình cần tổng hợp, gửi thông tin về Bộ Xây trước ngày 10-11.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng giao phối hợp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công,….

Bên cạnh đó, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Văn phòng Chính phủ xây dựng Chương trình, kịch bản, phương án kết nối trực tuyến đến các điểm cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-12.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn, rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".

Đài truyền hình Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì đạo diễn, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan xây dựng chương trình, kịch bản và tổ chức truyền hình trực tiếp giữa các điểm cầu. Các cơ quan báo chí được yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về sự kiện quan trọng này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được giao trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho buổi Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình vào ngày 19-12.

Công điện cũng đã nêu rõ: Ngày 19-8, Chính phủ đã tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 ngàn tỉ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Trong đó, 80 công trình, dự án được lựa chọn làm điểm cầu đều là công trình tiêu biểu cho các lĩnh vực, từ hạ tầng chiến lược đến lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh,… thể hiện nỗ lực vượt khó, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên của toàn dân tộc.

Các hoạt động khánh thành, khởi công được các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, bài bản, ý nghĩa thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Sự kiện không chỉ tôn vinh thành tựu đầu tư xây dựng mà còn khích lệ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo động lực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.