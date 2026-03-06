Thủ tướng trao giải thưởng Kovalevskaia cho nữ viện trưởng

Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 6-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 tặng cá nhân GS - TS Trần Thị Việt Nga. Ảnh: NHẬT BẮC

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là dịp để ghi nhận, tôn vinh các thế hệ phụ nữ Việt Nam, những người đã bước qua bao thăng trầm và đột phá của lịch sử, say mê cống hiến, kiến tạo bản sắc, góp phần bồi đắp, làm rạng rỡ thêm cốt cách con người Việt Nam, tô thắm thêm vẻ đẹp non sông, đất nước và viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, toàn thể phụ nữ, trẻ em gái Việt Nam; các nữ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học và các đại biểu lời thăm hỏi ân tình, lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh lịch sử Việt Nam là bản trường ca vĩ đại về lòng yêu nước và ý chí tự lực, tự cường, trong đó những cống hiến và hy sinh, sự nhân hậu và kiên cường của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp nối mạch nguồn ấy, thế hệ phụ nữ hôm nay tiếp tục đoàn kết vươn lên, vượt qua mọi nghịch cảnh, định kiến, lao động sáng tạo, không ngừng dấn thân cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 tặng tập thể các nhà khoa học nữ thuộc Khoa Kỹ thuật Thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị nào, phụ nữ Việt Nam luôn là hiện thân của những giá trị tốt đẹp nhất; là những người ngày ngày nỗ lực "thêu hoa, dệt gấm" làm nên những kỳ tích mới tô điểm cho bức tranh non sông; đóng góp thêm những viên gạch "hồng" xây dựng nước Việt Nam phát triển giàu mạnh.

Bày tỏ vui mừng gặp nữ lãnh đạo, quản lý, trí thức tiêu biểu và nhà khoa học nữ đã nhận Giải thưởng Kovalevskaia - những người đại diện cho thế hệ phụ nữ Việt Nam thời đại mới tài năng và bản lĩnh, tâm huyết và tận tụy vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của dân tộc và đặc biệt là khoa học công nghệ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn toàn thể phụ nữ Việt Nam - những người ngày đêm không quản ngại khó khăn, luôn hết lòng, hết sức vì gia đình, cộng đồng, xã hội, quê hương, đất nước.

Khẳng định trong tiến trình phát triển và trung tâm của sự chuyển đổi, phụ nữ Việt Nam chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là chủ thể tích cực tham gia dẫn dắt và làm chủ những vận hội mới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm xây dựng thể chế, chính sách phát triển nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ chủ động, sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học và đóng góp sâu hơn vào các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Đối với các cấp hội phụ nữ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát huy tốt vai trò đại diện của các tầng lớp phụ nữ trong tham mưu, hoạch định chính sách; trở thành "mái nhà chung", địa chỉ tin cậy của toàn thể các chị em; chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế... Tiên phong trong chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu tổ chức thêm các giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học nữ, trẻ tuổi, không chỉ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên mà còn cả khoa học xã hội và nhân văn. Cho rằng, ngoài Giải thưởng Kovalevskaia tổ chức vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, còn một ngày nữa là 20-10, ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam nhưng chưa có giải thưởng nào góp phần tôn vinh ngày này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất tổ chức giải thưởng "Phụ nữ tài năng, sáng tạo và cống hiến", qua đó phản ánh được bản chất anh hùng, văn hóa cốt lõi của người phụ nữ và giải thưởng mang tên Nguyễn Thị Thập hằng năm được trao vào dịp 20-10 để tôn vinh những nỗ lực và sự cống hiến của phụ nữ Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn phụ nữ Việt Nam phát huy hơn nữa sứ mệnh quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; nỗ lực xây dựng và kiến tạo giá trị và bản sắc người phụ nữ Việt Nam thời đại mới theo phương châm: Giữ lửa truyền thống - Dẫn dắt sáng tạo - Làm chủ tri thức - Vượt qua chính mình - Tự tin hội nhập - Lan tỏa nhân ái - Kiến tạo tương lai.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng với những truyền thống vẻ vang được hun đúc hàng nghìn năm qua, với những phẩm chất cao đẹp không ngừng được bồi đắp trong thời đại mới, phụ nữ Việt Nam sẽ luôn tự tin, bản lĩnh, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vươn lên làm chủ, khẳng định mình; trở thành lực lượng nòng cốt, nhân tố kiến tạo tiến trình đổi mới và phát triển, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.