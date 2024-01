Tại hội nghị, tỉnh đã công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2024-2030; trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 27 doanh nghiệp trong và ngoài nước.



Trong đó, có một số dự án lớn: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Đại An mở rộng, diện tích 416 ha, tổng mức đầu tư 160 triệu USD do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An làm chủ đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng (82 triệu USD); Dự án Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Văn phòng Deli Việt Nam (270 triệu USD); Dự án Công ty TNHH Sản xuất Công nghệ Biel Crystal (260 triệu USD); Dự án Nhà máy sản xuất tấm tế bào quang điện năng lượng mặt trời Boviet Hải Dương (120 triệu USD)...