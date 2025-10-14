HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Clip: Ngã tư "tử thần" ở Đà Nẵng, tai nạn chết người liên tục xảy ra

Bài, ảnh, clip: TRẦN THƯỜNG

(NLĐO) – Chỉ trong vài tháng, tại một ngã tư trên đường ven biển 129 ở Đà Nẵng xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 4 người bị thương nặng.

Ngày 14-10, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt là Ban Giao thông Quảng Nam; trực thuộc UBND TP Đà Nẵng), cho biết đã tiếp nhận văn bản kiến nghị của UBND xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) và đang cùng với Sở Xây dựng nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông trên đường 129 (đoạn qua thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân).

6 tháng, 4 người chết trên một đoạn đường do tai nạn giao thông

Trước đó, ngày 6-10, ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân, đã có tờ trình gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng (đơn vị quản lý đường 129 phần đã hoàn thiện) và Ban Giao thông Quảng Nam (chủ đầu tư phần đường đang triển khai) về việc lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông.

Ngã tư tử thần ở Đà Nẵng: Nỗi lo tai nạn giao thông liên tục xảy ra - Ảnh 1.

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông chết người tại nút giao ngã tư thôn Diêm Điền (đoạn dẫn xuống chợ cá Tam Tiến)

Theo UBND xã Tam Xuân, dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) qua địa bàn xã Tam Tiến cũ (nay là xã Tam Xuân) đi qua địa bàn các thôn Tân Lộc Ngọc, Long Thành, Diêm Điền với chiều dài khoảng 8 km, trên đoạn đường này có 6 nút giao (ngã tư).

Hiện nay, một nửa tuyến đường bên trái đang khai thác và nửa tuyến đường bên phải đang tiếp tục thi công hoàn thiện. Tuy nhiên, thời gian qua trên đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người.

Ngã tư tử thần ở Đà Nẵng: Nỗi lo tai nạn giao thông liên tục xảy ra - Ảnh 2.

Ngã tư tử thần ở Đà Nẵng: Nỗi lo tai nạn giao thông liên tục xảy ra - Ảnh 3.

Phương tiện qua lại ngã tư rất đông, trong khi một nửa mặt đường đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn xảy ra

Chỉ tính riêng từ tháng 4-2025 đến nay đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết và 4 người bị thương (không tính vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 12-10 làm 1 người chết, 6 người bị thương).

Clip: Ngã tư "tử thần" ở Đà Nẵng, tai nạn chết người liên tục xảy ra - Ảnh 1.

Clip: Ngã tư "tử thần" ở Đà Nẵng, tai nạn chết người liên tục xảy ra - Ảnh 2.

Ngày 13-10, người dân địa phương góp tiền làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đường 129, đoạn qua thôn Diêm Điền

Trong đó, tại nút giao ngã tư thôn Diêm Điền (đường vào chợ cá Tam Tiến, tại lý trình km7 + 696) xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 4 người bị thương nặng.

Người dân mong được lắp đèn tín hiệu xanh - đỏ

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đoạn đường này, UBND xã Tam Xuân đề nghị Sở Xây dựng và Ban Giao thông Quảng Nam khảo sát, có giải pháp lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh, đèn đỏ) trên đoạn đường này, đặc biệt tại ngã tư thôn Diêm Điền.

Clip: Người dân lo lắng khi tai nạn liên tục xảy ra ở ngã tư "tử thần"

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường 129 rất lớn. Trong khi đó, đoạn từ xã Tam Xuân vào xã Núi Thành đang thi công mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tại nút giao ngã tư thôn Diêm Điền, cư dân sinh sống ở 2 bên rất đông. Đây cũng là đường dẫn xuống chợ cá Tam Tiến nên người dân thường xuyên lưu thông qua lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại nút giao này liên tục xảy ra tai nạn chết người, khiến người dân hết sức lo lắng.

Ông Trương Ngọc Thương (SN 1979; trú thôn Tú Phong cũ, nay là thôn Diêm Điền) cho biết cả 3 người tử vong tại ngã tư này đều trú ở thôn Tú Phong cũ. Hiện nay, người dân rất bức xúc và lo lắng, mong cơ quan chức năng sớm nghiên cứu lắp đặt đèn xanh đèn đỏ để người dân qua lại được an toàn.

Ngã tư tử thần ở Đà Nẵng: Nỗi lo tai nạn giao thông liên tục xảy ra - Ảnh 4.

Hôm 12-10 cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 6 người bị thương trên đường 129 đoạn qua thôn Diêm Điền

Vào ngày 13-10, người dân địa phương đã quyên góp tiền làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân, với mong muốn không còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông ở "điểm đen" tử thần này nữa.

Clip: Ngã tư "tử thần" ở Đà Nẵng, tai nạn chết người liên tục xảy ra - Ảnh 3.

Đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm ở nút giao xuống chợ cá Tam Tiến bị che khuất

Được biết, ngay sau khi UBND xã Tam Xuân có văn bản kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, cách khu vực ngã tư thôn Diêm Điền khoảng 1 km về phía Nam, rạng sáng 12-10 đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ và xe đầu kéo, khiến 1 cháu bé 11 tháng tuổi tử vong, 6 người bị thương nặng.

Hiện nay, tại nút giao ngã tư thôn Diêm Điền có đèn tín hiệu nhấp nháy cảnh báo nguy hiểm nhưng bị cây xanh che mất một phần.

Tin liên quan

Bé gái 11 tháng tuổi trong vụ tai nạn trên đường từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã tử vong

Bé gái 11 tháng tuổi trong vụ tai nạn trên đường từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã tử vong

(NLĐO) - Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bé gái 11 tháng tuổi bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông ở TP Đà Nẵng đã không qua khỏi.

Tai nạn giao thông ở Đà Nẵng, 7 người bị thương: Bệnh viện kích hoạt "báo động đỏ"

(NLĐO) – Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào lúc rạng sáng.

Đà Nẵng khắc phục về giá đất sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

(NLĐO) – Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP Đà Nẵng là ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP.

Quảng Nam đường ven biển đường Võ Chí Công Đà Nẵng đường 129
