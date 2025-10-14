Clip: Ngã tư "tử thần" ở Đà Nẵng, tai nạn chết người liên tục xảy ra

Ngày 14-10, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt là Ban Giao thông Quảng Nam; trực thuộc UBND TP Đà Nẵng), cho biết đã tiếp nhận văn bản kiến nghị của UBND xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) và đang cùng với Sở Xây dựng nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông trên đường 129 (đoạn qua thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân).

6 tháng, 4 người chết trên một đoạn đường do tai nạn giao thông

Trước đó, ngày 6-10, ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân, đã có tờ trình gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng (đơn vị quản lý đường 129 phần đã hoàn thiện) và Ban Giao thông Quảng Nam (chủ đầu tư phần đường đang triển khai) về việc lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông.

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông chết người tại nút giao ngã tư thôn Diêm Điền (đoạn dẫn xuống chợ cá Tam Tiến)

Theo UBND xã Tam Xuân, dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) qua địa bàn xã Tam Tiến cũ (nay là xã Tam Xuân) đi qua địa bàn các thôn Tân Lộc Ngọc, Long Thành, Diêm Điền với chiều dài khoảng 8 km, trên đoạn đường này có 6 nút giao (ngã tư).

Hiện nay, một nửa tuyến đường bên trái đang khai thác và nửa tuyến đường bên phải đang tiếp tục thi công hoàn thiện. Tuy nhiên, thời gian qua trên đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người.

Phương tiện qua lại ngã tư rất đông, trong khi một nửa mặt đường đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn xảy ra

Chỉ tính riêng từ tháng 4-2025 đến nay đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết và 4 người bị thương (không tính vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 12-10 làm 1 người chết, 6 người bị thương).

Ngày 13-10, người dân địa phương góp tiền làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đường 129, đoạn qua thôn Diêm Điền

Trong đó, tại nút giao ngã tư thôn Diêm Điền (đường vào chợ cá Tam Tiến, tại lý trình km7 + 696) xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 4 người bị thương nặng.

Người dân mong được lắp đèn tín hiệu xanh - đỏ

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đoạn đường này, UBND xã Tam Xuân đề nghị Sở Xây dựng và Ban Giao thông Quảng Nam khảo sát, có giải pháp lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh, đèn đỏ) trên đoạn đường này, đặc biệt tại ngã tư thôn Diêm Điền.

Clip: Người dân lo lắng khi tai nạn liên tục xảy ra ở ngã tư "tử thần"

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường 129 rất lớn. Trong khi đó, đoạn từ xã Tam Xuân vào xã Núi Thành đang thi công mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tại nút giao ngã tư thôn Diêm Điền, cư dân sinh sống ở 2 bên rất đông. Đây cũng là đường dẫn xuống chợ cá Tam Tiến nên người dân thường xuyên lưu thông qua lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại nút giao này liên tục xảy ra tai nạn chết người, khiến người dân hết sức lo lắng.

Ông Trương Ngọc Thương (SN 1979; trú thôn Tú Phong cũ, nay là thôn Diêm Điền) cho biết cả 3 người tử vong tại ngã tư này đều trú ở thôn Tú Phong cũ. Hiện nay, người dân rất bức xúc và lo lắng, mong cơ quan chức năng sớm nghiên cứu lắp đặt đèn xanh đèn đỏ để người dân qua lại được an toàn.

Hôm 12-10 cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 6 người bị thương trên đường 129 đoạn qua thôn Diêm Điền

Vào ngày 13-10, người dân địa phương đã quyên góp tiền làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân, với mong muốn không còn xảy ra các vụ tai nạn giao thông ở "điểm đen" tử thần này nữa.

Đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm ở nút giao xuống chợ cá Tam Tiến bị che khuất

Được biết, ngay sau khi UBND xã Tam Xuân có văn bản kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, cách khu vực ngã tư thôn Diêm Điền khoảng 1 km về phía Nam, rạng sáng 12-10 đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ và xe đầu kéo, khiến 1 cháu bé 11 tháng tuổi tử vong, 6 người bị thương nặng.

Hiện nay, tại nút giao ngã tư thôn Diêm Điền có đèn tín hiệu nhấp nháy cảnh báo nguy hiểm nhưng bị cây xanh che mất một phần.