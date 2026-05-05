Thú vị lớp học đặc biệt trên nóc nhà

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, ngành năng lượng tái tạo đang trở thành "thỏi nam châm" thu hút lao động.

Lớp học đặc biệt trên nóc nhà

Tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TPHCM), từ đầu tháng 3-2026 đến nay, các khóa đào tạo lắp đặt điện mặt trời luôn duy trì số lượng học viên khoảng 50 người mỗi lớp. Lớp học không chỉ có sinh viên mà còn là những thợ lành nghề, kỹ thuật viên, kỹ sư đang công tác tại các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Năng lượng tái tạo TPHCM.

Ông Trần Quốc Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng tái tạo TPHCM, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội phát triển ngành năng lượng mặt trời trong thời kỳ mới.

NGƯT-TS Đỗ Chí Phi, Trưởng Khoa điện - điện tử Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết đây là mô hình đào tạo tiên phong do nhà trường phối hợp với Hiệp hội Năng lượng tái tạo TPHCM tổ chức, nhằm chuẩn hóa đội ngũ kỹ thuật ngay từ ghế nhà trường.

"Học viên được trang bị đầy đủ kỹ năng, từ khâu tính toán, dự toán đến thi công, vận hành và sửa chữa. Chúng tôi đưa học viên lên thực hành trực tiếp trên sân thượng, nóc nhà, từ mái tôn nhà xưởng đến địa hình nhà dân để các em nắm bắt sát thực tế nhất" - TS Phi giới thiệu.

Theo ông Phi, điểm "vàng" của mô hình này là sự đồng hành chặt chẽ từ phía hiệp hội và các doanh nghiệp. Giảng viên giữ vai trò nòng cốt về lý thuyết, phía doanh nghiệp hỗ trợ vật tư, thiết bị và cử chuyên gia hướng dẫn kỹ năng đặc thù, kinh nghiệm "thực chiến" tại công trường.

Học viên thực hành ngay trên nóc nhà, sân thượng của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Sinh viên thực tập có lương, "chốt" luôn việc làm

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng còn có khóa đào tạo ngắn hạn riêng về năng lượng tái tạo (chuyên về năng lượng mặt trời), hình thức học kết hợp online và offline. Những năm gần đây, số lượng học viên tăng đáng kể, từ vài trăm lên đến khoảng 1.000 người/năm.

Nguyễn Khánh Duy (23 tuổi) cho biết sau 3 năm làm việc tại Bình Dương (cũ), em đã quyết tâm quay trở lại giảng đường, học chuyên ngành về điện công nghiệp.

Trong kỳ thực tập tại doanh nghiệp, Duy không khỏi bất ngờ khi có mức thu nhập chạm mốc 6 triệu đồng/tháng. Sau khi kết thúc thực tập, Duy có thể vào làm việc ngay mà không cần thử việc.

"Tuy chỉ là mức lương thực tập nhưng đã cao hơn mức lương cố định trước đây của em. Quan trọng hơn, em được các kỹ sư đi trước cầm tay chỉ việc, chỉ sau 2 tháng đã có thể tự tin lắp đặt các hệ thống thực tế" - Duy phấn khởi.

Vừa học vừa làm, sinh viên được trang bị thêm nhiều kinh nghiệm "thực chiến" ngay tại doanh nghiệp. Mặt khác, đây cũng là dịp để sinh viên thể hiện năng lực của mình trước nhà tuyển dụng.

Sinh viên thực tập tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nhật Hưng. Sau kỳ thực tập, sinh viên có nhu cầu sẽ được doanh nghiệp nhận vào làm ngay.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Việt Nam là quốc gia sử dụng điện nhiều thứ hai Đông Nam Á với dự báo tăng trưởng năng lượng tái tạo khoảng 20% mỗi năm.

TS Đỗ Chí Phi nhận định nhu cầu nhân lực ngành này hiện rất lớn nhưng nguồn cung đang thiếu hụt trầm trọng. Hiện nay, nhiều sinh viên của trường đi thực tập đã được trả thù lao từ 450.000 - 500.000 đồng/ngày. Thậm chí, một số nhóm sinh viên có năng lực đã đủ sức đứng ra quản lý, thi công các dự án lớn tại, mang lại nhiều kết quả tốt.

Từ năm 2026, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tuyển sinh thêm 5 ngành đào tạo mới gồm: Công nghệ kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo, công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch, công nghệ kỹ thuật bảo trì thiết bị công nghiệp, công nghệ kỹ thuật tự động hóa trong nông nghiệp, công nghệ tài chính và kinh doanh số.



