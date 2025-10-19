Thua ngược Aston Villa, Tottenham lỗi hẹn ngôi nhì Ngoại hạng Anh

Hết sức tự tin với màn thăng hoa sau chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, Tottenham trên sân nhà đã có màn tiếp đón Aston Villa theo cách thực sự ấn tượng. Chấn thương của trung vệ đội trưởng Cristian Romero khi đang khởi động trước trận phần nào gây ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ chủ nhà với nỗi lo mơ hồ.



Rodrigo Bentancur (30) mở tỉ số sớm cho chủ nhà Tottenham

Mới phút thứ 5, Rodrigo Bentancur tận dụng pha phối hợp ở trung lộ giữa Mohammed Kudus và Palhinha để băng lên dứt điểm chính xác, hạ gục thủ thành Emiliano Martinez phía Aston Villa.

Cầu trường Tottenham Stadium như nổ tung sau bàn thắng vô cùng đẹp mắt của tiền vệ người Uruguay. Hưng phấn hẳn sau bàn mở tỉ số, Tottenham kiểm soát bóng tốt hơn nhưng có điều, các mũi tấn công trẻ trung Mathys Tel và Xavi Simons lại không thể tạo sự đột biến trước hàng phòng ngự kín kẽ của Aston Villa.

Tottenham suýt có bàn nhân đôi cách biệt khi Kudus dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền dài của Micky van de Ven nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Thủ môn Emi Martinez có ngày làm việc vất vả ở London

Không bị cuốn theo nhịp độ của đội chủ nhà, Aston Villa từng bước giành lại quyền kiểm soát bóng nhờ sự điều phối bóng sắc sảo của cặp tiền vệ Boubacar Kamara – John McGinn. Phút 37, Morgan Rogers nhận bóng từ Donyell Malen và xoay người tung cú sút chéo góc cực hiểm từ rìa vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Morgan Rogers cân bằng tỉ số cho Aston Villa trong hiệp một

Bàn gỡ của Aston Villa khiến trận đấu trở nên cân bằng hơn, thậm chí Villa dần chiếm ưu thế về sự linh hoạt trong các pha phản công.

Sau giờ nghỉ, Tottenham vẫn giữ bóng nhiều hơn nhưng không cải thiện được sức tấn công. Palhinha và Bentancur hoạt động năng nổ ở tuyến giữa song không tạo được cơ hội rõ rệt.

Emi Buendia ấn định chiến thắng 2-1 cho Aston Villa

Aston Villa kiên nhẫn chờ thời cơ và được đền đáp ở phút 78. Nhận đường chuyền từ Lucas Digne sau pha tranh chấp trước vòng cấm, Emiliano Buendia tung cú sút xa tuyệt đẹp bằng chân trái, bóng bay như kẻ chỉ vào góc cao khung thành khiến thủ môn Vicario hoàn toàn bất lực. 2-1 cho Aston Villa.

Aston Villa tạo kỳ tích ở London

Dù nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian, Tottenham không thể tìm lại bàn gỡ, đành nhìn Aston Villa ra về với trọn vẹn ba điểm. Kết quả này khiến Spurs rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng trong khi Aston Villa leo lên nửa trên bảng xếp hạng, nhờ chiến thắng sân khách đầu tiên ở Giải Ngoại hạng Anh mùa này.