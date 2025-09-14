Tottenham nhấn chìm West Ham 3 bàn trận derby London

Trận chiến giữa hai đội bóng láng giềng ở thủ đô London West Ham và Tottenham diễn ra khá căng thẳng nhưng chỉ gói gọn trong hiệp một, trước khi "Gà trống" bùng nổ để giành chiến thắng 3-0 thuyết phục ở nửa sau cuộc so tài.

Tân binh Xavi Simons xuất trận và góp công vào chiến thắng

Hiệp một bất phân thắng bại

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, West Ham nhập cuộc khá tự tin, pressing ngay từ đầu nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Đội bóng của HLV Graham Potter có vài cơ hội từ những pha phối hợp ở biên, nhưng lại thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm.

Tottenham cũng tạo ra tình huống đáng chú ý nhất hiệp một khi Cristian Romero đánh đầu tung lưới thủ thành Mads Hermansen phút 18 song VAR xác định trung vệ người Argentina đã phạm lỗi trước đó.

Pha đánh đầu ghi bàn của Cristian Romero bị VAR từ chối

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 47, từ quả phạt góc do tân binh Xavi Simons thực hiện, Pape Sarr thoát xuống phía cột xa để đánh đầu cận thành, mở tỉ số cho Tottenham. Khi West Ham còn chưa kịp tổ chức lại thế trận, họ nhận thêm cú sốc lớn.

Pape Sarr mở tỉ số cho đội khách Tottenham bằng pha đánh đầu hiểm hóc

Thẻ đỏ oan nghiệt

Phút 54, đội trưởng Tomáš Souček nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm với João Palhinha. Chơi thiếu người, West Ham nhanh chóng sụp đổ.

Chân sút 19 tuổi Lucas Bergvall ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt

Ba phút sau, Lucas Bergvall băng vào đánh đầu hiểm hóc sau pha kiến tạo của Romero, nhân đôi cách biệt. Đến phút 64, ngôi sao người Thụy Điển mới 19 tuổi này kiến tạo cơ hội để Micky Van de Ven tung cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-0 cho đoàn quân của HLV Thomas Frank.

Trung vệ Van de Ven (37) ghi bàn điệu nghệ như một tiền đạo thực thụ

Khoảng thời gian còn lại, Tottenham chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát bóng vượt trội. West Ham bất lực trong nỗ lực tìm bàn gỡ và chấp nhận thất bại nặng nề ngay tại sân nhà London Stadium.

Tottenham bay cao sau khi chủ tịch Daniel Levy rời chức vụ

Thắng lợi này giúp Tottenham tiếp tục duy trì phong độ ổn định và vươn lên nhóm dẫn đầu, tạm xếp vị trí thứ nhì sau Arsenal với cùng 9 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng-bại.

"Gà trống" rõ ràng đang tạo đà hưng phấn cho chính mình ở chặng đường tiếp theo. Ngược lại, West Ham rơi xuống nhóm cuối bảng, báo hiệu mùa giải đầy khó khăn với HLV Graham Potter nếu không sớm cải thiện lối chơi cũng như tinh thần toàn đội.