Thể thao

Tottenham nhấn chìm West Ham 3 bàn trận derby London

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Ba bàn thắng trong vòng chưa đầy 20 phút ở hiệp hai đã giúp Tottenham đánh bại chủ nhà West Ham trong trận derby thủ đô ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Trận chiến giữa hai đội bóng láng giềng ở thủ đô London West Ham và Tottenham diễn ra khá căng thẳng nhưng chỉ gói gọn trong hiệp một, trước khi "Gà trống" bùng nổ để giành chiến thắng 3-0 thuyết phục ở nửa sau cuộc so tài.

Tottenham nhấn chìm West Ham 3 bàn trận derby London- Ảnh 1.

Tân binh Xavi Simons xuất trận và góp công vào chiến thắng

Hiệp một bất phân thắng bại

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, West Ham nhập cuộc khá tự tin, pressing ngay từ đầu nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Đội bóng của HLV Graham Potter có vài cơ hội từ những pha phối hợp ở biên, nhưng lại thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. 

Tottenham cũng tạo ra tình huống đáng chú ý nhất hiệp một khi Cristian Romero đánh đầu tung lưới thủ thành Mads Hermansen phút 18 song VAR xác định trung vệ người Argentina đã phạm lỗi trước đó.

Tottenham nhấn chìm West Ham 3 bàn trận derby London- Ảnh 2.

Pha đánh đầu ghi bàn của Cristian Romero bị VAR từ chối

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 47, từ quả phạt góc do tân binh Xavi Simons thực hiện, Pape Sarr thoát xuống phía cột xa để đánh đầu cận thành, mở tỉ số cho Tottenham. Khi West Ham còn chưa kịp tổ chức lại thế trận, họ nhận thêm cú sốc lớn.

Tottenham nhấn chìm West Ham 3 bàn trận derby London- Ảnh 3.

Pape Sarr mở tỉ số cho đội khách Tottenham bằng pha đánh đầu hiểm hóc

Thẻ đỏ oan nghiệt

Phút 54, đội trưởng Tomáš Souček nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm với João Palhinha. Chơi thiếu người, West Ham nhanh chóng sụp đổ.

Tottenham nhấn chìm West Ham 3 bàn trận derby London- Ảnh 4.

Chân sút 19 tuổi Lucas Bergvall ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt

Ba phút sau, Lucas Bergvall băng vào đánh đầu hiểm hóc sau pha kiến tạo của Romero, nhân đôi cách biệt. Đến phút 64, ngôi sao người Thụy Điển mới 19 tuổi này kiến tạo cơ hội để Micky Van de Ven tung cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-0 cho đoàn quân của HLV Thomas Frank.

Tottenham nhấn chìm West Ham 3 bàn trận derby London- Ảnh 5.

Trung vệ Van de Ven (37) ghi bàn điệu nghệ như một tiền đạo thực thụ

Khoảng thời gian còn lại, Tottenham chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát bóng vượt trội. West Ham bất lực trong nỗ lực tìm bàn gỡ và chấp nhận thất bại nặng nề ngay tại sân nhà London Stadium.

Tottenham nhấn chìm West Ham 3 bàn trận derby London- Ảnh 6.

Tottenham bay cao sau khi chủ tịch Daniel Levy rời chức vụ

Thắng lợi này giúp Tottenham tiếp tục duy trì phong độ ổn định và vươn lên nhóm dẫn đầu, tạm xếp vị trí thứ nhì sau Arsenal với cùng 9 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng-bại.

"Gà trống" rõ ràng đang tạo đà hưng phấn cho chính mình ở chặng đường tiếp theo. Ngược lại, West Ham rơi xuống nhóm cuối bảng, báo hiệu mùa giải đầy khó khăn với HLV Graham Potter nếu không sớm cải thiện lối chơi cũng như tinh thần toàn đội.

Ở một trận derby London khác diễn ra muộn nhất ngày đầu tiên của lượt 4 Ngoại hạng Anh, đội khách Chelsea đánh rơi chiến thắng dù Cole Palmer và Moises Caicedo giúp "The Blues" gỡ hòa rồi vượt lên dẫn bàn 2-1 ở các phút 61 và 85. Chủ nhà Brentford kiên cường chiến đấu và gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ 90+3 do công của Fabio Carvalho.

Tottenham chiêu mộ Xavi Simons, chấm dứt cơn khát "số 10"

Tottenham chiêu mộ Xavi Simons, chấm dứt cơn khát "số 10"

(NLĐO) – Tottenham chính thức chiêu mộ thành công Xavi Simons khi ký với RB Leipzig bản hợp đồng chuyển nhượng 5 năm trị giá 52 triệu bảng.

Soi tỉ số trận Brentford – Chelsea: Phá vỡ vận đen trên sân Gtech

(NLĐO) – Chelsea luôn gặp khó khăn trước Bầy ong khi bị cầm hòa trong 3 lần viếng sân Gtech. Nhưng diện mạo trận derby này đã thay đổi khi Thomas Frank ra đi...

Thắng vùi dập chủ nhà West Ham 5-1, Chelsea lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

(NLĐO) – Rất đông khán giả West Ham đã bỏ ra về sau khi chứng kiến đội nhà để thủng lưới đến bàn thứ 5 bàn chỉ sau chưa đầy 60 phút so tài cùng Chelsea.

vòng 4 Ngoại hạng Anh West Ham 0-3 Tottenham Pape Sarr Lucas Bergvall Van de Ven Brentford 2-2 Chelsea
