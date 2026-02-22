Thua Son Heung Min, Messi nổi nóng và Suarez phải can ngăn

Thất bại 0-3 của Inter Miami trước Los Angeles FC (LAFC) của Son Heung Min trên sân khách trong trận ra quân Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) sáng 22-2. Sự chú ý của giới truyền thông sau trận lại đổ dồn về Lionel Messi, với sự tức giận khi rời sân.

Sau cú sốc trên sân, tiền đạo người Argentina đã xuất hiện trong một đoạn clip đang gây bão trên X khi bị ghi lại hình ảnh đi theo tổ trọng tài, dự định tiến vào cùng lối với thái độ bức xúc, đầy khó chịu.

Tuy nhiên, Luis Suarez đã kịp thời giữ đồng đội thân thiết lại, ngăn tình huống căng thẳng leo thang.

Messi lộ vẻ tức giận khi đi theo tổ trọng tài trận đấu (clip:x)

Hình ảnh này lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn về khả năng kiểm soát cảm xúc của chân sút này. Đặc biệt, hình ảnh này của Messi không phải lần đầu xuất hiện tại MLS.



Inter Miami hiện là nhà đương kim vô địch, gây thất vọng trong ngày ra mắt khi thủng lưới ba bàn trước các pha lập công của David Martínez, Denis Bouanga và Nathan Ordaz.

HLV Javier Mascherano thừa nhận đội thua xứng đáng, đặc biệt lép vế ở các tình huống chuyển trạng thái: “Đối thủ đã thắng xứng đáng, đó là thực tế. Tuy nhiên, trong phân tích ban đầu của tôi, tỉ số phần nào không phản ánh đúng thế trận, bởi diễn biến trận đấu không có sự chênh lệch lớn như vậy. Rõ ràng Los Angeles đã tạo khác biệt ở các pha chuyển trạng thái và gây tổn hại cho chúng tôi rất nhiều".





