HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thua Son Heung Min, Messi nổi nóng và Suarez phải can ngăn

Quốc An

(NLĐO) - Thua trắng 0-3 trong trận ra quân mùa giải mới, Messi đã không thể kìm nén cảm xúc nhưng may mắn người bạn thân Suarez kịp thời can ngăn.

Thất bại 0-3 của Inter Miami trước Los Angeles FC (LAFC) của Son Heung Min trên sân khách trong trận ra quân Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) sáng 22-2. Sự chú ý của giới truyền thông sau trận lại đổ dồn về Lionel Messi, với sự tức giận khi rời sân.

Sau cú sốc trên sân, tiền đạo người Argentina đã xuất hiện trong một đoạn clip đang gây bão trên X khi bị ghi lại hình ảnh đi theo tổ trọng tài, dự định tiến vào cùng lối với thái độ bức xúc, đầy khó chịu.

Tuy nhiên, Luis Suarez đã kịp thời giữ đồng đội thân thiết lại, ngăn tình huống căng thẳng leo thang.

Messi lộ vẻ tức giận khi đi theo tổ trọng tài trận đấu (clip:x)

Hình ảnh này lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn về khả năng kiểm soát cảm xúc của chân sút này. Đặc biệt, hình ảnh này của Messi không phải lần đầu xuất hiện tại MLS.

Inter Miami hiện là nhà đương kim vô địch, gây thất vọng trong ngày ra mắt khi thủng lưới ba bàn trước các pha lập công của David Martínez, Denis Bouanga và Nathan Ordaz. 

HLV Javier Mascherano thừa nhận đội thua xứng đáng, đặc biệt lép vế ở các tình huống chuyển trạng thái: “Đối thủ đã thắng xứng đáng, đó là thực tế. Tuy nhiên, trong phân tích ban đầu của tôi, tỉ số phần nào không phản ánh đúng thế trận, bởi diễn biến trận đấu không có sự chênh lệch lớn như vậy. Rõ ràng Los Angeles đã tạo khác biệt ở các pha chuyển trạng thái và gây tổn hại cho chúng tôi rất nhiều".


Tin liên quan

Loạt kỷ lục MLS “hiếm có” Messi có thể phá trong năm 2026

Loạt kỷ lục MLS “hiếm có” Messi có thể phá trong năm 2026

(NLĐO) - Lionel Messi có thể viết tiếp chương sự nghiệp vĩ đại của mình với hàng loạt kỷ lục "hiếm có khó tìm" tại giải MLS trong năm 2026.

Inter Miami ra tay, Casemiro sắp “sưu tập” đủ Messi và Ronaldo

(NLĐO) – Casemiro nhận được sự quan tâm lớn từ Inter Miami trong thương vụ có thể giúp anh trở thành cầu thủ thứ 28 từng thi đấu cùng cả Ronaldo và Messi.

Messi: Kỷ lục và con số ấn tượng đạt được trong năm qua

(NLĐO) - Messi đã góp phần quan trọng giúp Inter Miami có chức vô địch MLS đầu tiên và nhận danh hiệu MVP, cũng như thiết lập nhiều cột mốc trong 2025.

Messi Inter Miami MLS Son Heung-min
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo