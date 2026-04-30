Dấu ấn "Thuận An biển gọi 2026"

Trở lại với mùa mới trong năm 2026 chương trình nghệ thuật Thuận An biển gọi, diễn ra trong hai ngày 30-4 và 1-5 tại bãi chính bãi tắm Thuận An (TP Huế) để phục vụ công chúng. Với chủ đề "Đại nhạc hội EDM", chương trình được đạo diễn Phan Vĩnh Quý thực hiện, mang đậm không khí của nhịp sống thời đại khi lần hiếm hoi đưa thể loại nhạc điện tư vào chương trình chủ đạo xuyên suốt như một đường dây kịch bản xen kẽ với các tiết mục truyền thống.

Đây là một trong những hoạt động du lịch thường niên được tổ chức trên địa bàn phường Thuận An, quận Thuận Hóa (TP Huế) với các chủ đề và biến tấu khác nhau theo từng năm.

Cùng với chủ đề đầy sôi động, chương trình với sự góp mặt của các giọng ca như DJ Hiền Babie, Mc HyPe Thế Ân, DJ Nu Nu, ca sĩ Kiều Oanh, ca sĩ Phan Huy Thành, ca sĩ Lan Anh và sự góp mặt của các vũ công đến từ công ty VKstar.

Chương trình được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá đến người dân, du khách về nét đẹp văn hóa truyền thống, con người với những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế, du lịch biển trên địa bàn phường Thuận An nói riêng và quận Thuận Hóa nói chung. Qua đó, khai thác có hiệu quả tiềm năng các giá trị về văn hóa, du lịch góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa địa phương, từng bước tạo nên thương hiệu về dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng sinh thái vùng đầm phá ven biển.

Đại nhạc hội EDM sôi động

Một chương trình EDM sôi động

Đạo diễn Phan Vĩnh Quý cho biết các đêm nhạc trong các mùa lễ hội Thuận An biển gọi luôn là tâm điểm chú ý thu hút hàng nghìn lượt khán giả đến thưởng thức góp phần tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và lan tỏa được những giá trị cốt lõi của dự án đến với công chúng.

Đạo diễn Phan Vĩnh Quý (trái) tổng đạo diễn chương trình

"Việc chọn nhạc điện tử làm màu sắc chủ đạo cho đêm nhạc mùa lễ hội năm nay đã được tính toán cẩn thận và chu đáo trước những thử thách và điều kiện khắc khe về mặt kỹ thuật của thể loại âm nhạc này. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng chúng tôi vẫn quyết định chọn EDM vì đây là một trong những thể loại nhạc đang thịnh hành trên thế giới hiện nay. Hiện nay những người trẻ chiếm đa số nhu cầu giải trí, nên việc đưa màu sắc âm nhạc này vào chương trình sẽ góp phần tạo nên thành công cho Thuận An biển gọi" - đạo diễn Phan Vĩnh Quý bày tỏ.