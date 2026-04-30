Giải trí

Trân Oanh - Thủy Tiên đăng quang "Tỏa sáng sao đôi" 2026

Minh Khuê

(NLĐO) - Cặp sao đôi Trân Oanh - Thủy Tiên đã vượt qua hai cặp sao đôi khác giành chiến thắng cuối cùng tại chương trình "Tỏa sáng sao đôi" 2026.

Tiết mục Trân Oanh - Thủy Tiên nhận đánh giá tích cực từ giám khảo

Ba cặp sao đôi vào chung kết 2 của chương trình gồm: Hiền Anh - Hồ Khánh Long, Hà Lam Anh - Châu Ngọc Hiếu và Trân Oanh - Thủy Tiên.

Trân Oanh - Thủy Tiên trình diễn tiết mục tốp ca cùng các cặp sao đôi khác

Giám khảo Đoan Trang

Giám khảo Nguyên Vũ

Giám khảo Vân Khánh

Các giám khảo trao giải nhất cho Trân Oanh - Thủy Tiên

Trong đó, Trân Oanh - Thủy Tiên mang đến tiết mục mashup "Dòng máu Lạc Hồng - Dân nước Nam - Đất Việt tiếng vọng ngàn đời" (sáng tác: Lê Quang). Cả hai gây ấn tượng mạnh khi kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, tạo được không khí hào hùng và bùng nổ.

Giám khảo Vân Khánh đánh giá đây là một tiết mục toàn diện, được đầu tư kỹ lưỡng cả về hình ảnh lẫn nội dung. 

Giám khảo Nguyên Vũ tự hào trước tinh thần nghiêm túc và nỗ lực của hai nữ ca sĩ. Giám khảo Đoan Trang ghi nhận sự trưởng thành rõ rệt của Trân Oanh - Thủy Tiên qua từng vòng thi.

Cuối cùng, cả hai đăng quang quán quân với số điểm 567,75 điểm, tổng điểm vòng chung kết đạt 120 điểm.

Từng làm việc văn phòng trước khi tập trung cho âm nhạc, Trân Oanh và Thủy Tiên có hành trình thách thức 

Trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Trân Oanh từng có khoảng 4 - 5 năm làm việc văn phòng. Công việc gặp biến động thời kỳ hậu COVID-19, nữ ca sĩ buộc phải đối diện với câu hỏi lớn về hướng đi của bản thân. Cô quyết định rẽ hướng sang âm nhạc.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha làm bảo vệ, mẹ làm công nhân, những ngày đầu theo nghệ thuật của Trân Oanh không hề dễ dàng. "Ngồi từ sáng đến chiều mới được vào hát, rồi bị loại. Nhưng hai năm sau, tôi quyết tâm thử lại và cuối cùng thành quán quân" - nữ ca sĩ nhớ lại. Chính khoảng thời gian "lùi lại" giúp Trân Oanh có thêm thời gian tích lũy, rèn luyện và chuẩn bị kỹ hơn cho con đường phía trước. 

Cả hai tỏa sáng với danh hiệu quán quân

Cùng giải thưởng chương trình

Chỉ trong 3 năm nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, Trân Oanh liên tiếp đạt được những thành tích chú ý. Từ danh hiệu quán quân "Hãy nghe tôi hát" 2025 đến chiến thắng tại "Tỏa sáng sao đôi" 2026, hành trình của nữ ca sĩ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng sân chơi.

Trong khi đó, Thủy Tiên yêu thích âm nhạc từ năm 5 tuổi, từng học thanh nhạc suốt những năm tháng thiếu niên. Thế nhưng, để an toàn, cô chọn học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, đi làm việc văn phòng trước khi dốc hết sức cho đam mê ca hát. 

"Tôi làm văn phòng trong một năm nhưng cảm thấy đó không phải là nơi thuộc về mình. Mỗi ngày đi làm, năng lượng cứ giảm dần. Chỉ khi đi hát vào buổi tối, tôi mới cảm thấy vui trở lại" -Thủy Tiên chia sẻ.

Khi quyết định chọn ca hát, cô cũng gặp phản đối từ gia đình nhưng dần dần chinh phục họ bằng sự nỗ lực, nghiêm túc với nghề.

Đến nay, Thủy Tiên có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn: Á quân "Sao tìm sao" 2021, Tốp 4 "Hãy nghe tôi hát" 2023. 

Cặp sao đôi Hiền Anh - Hồ Khánh Long mang đến tiết mục mashup "Đất nước lời ru - Nam quốc sơn hà" (sáng tác: Văn Thành Nho, Vũ Hoàng). Cả hai nhận giải nhì chung kết. Cặp sao đôi Hà Lam Anh - Châu Ngọc Hiếu mang đến ca khúc Việt Nam tinh hoa (sáng tác: Nguyễn Hải Phong) và nhận giải ba.

Giải nhì

Giải ba

Chương trình khép lại với hành trình đầy cảm xúc, ghi dấu sự trưởng thành của các nghệ sĩ qua từng vòng tranh tài.

Tin liên quan

Quán quân Mai Diễm My từng vướng mối tình "độc hại", suy sụp!

Quán quân Mai Diễm My từng vướng mối tình "độc hại", suy sụp!

(NLĐO) – Ca sĩ Mai Diễm My đăng quang quán quân chương trình "Người kể chuyện tình" mùa 9. Cô nỗ lực, bền bĩ cho sự nghiệp.

Melyd K: Từ sinh viên Quản trị kinh doanh đến quán quân "Thách thức giới hạn 2025"

(NLĐO) - Quán quân "Thách thức giới hạn 2025" là "quả ngọt" sau hành trình bền bỉ, học hỏi không ngừng và dám bước ra khỏi vùng an toàn của Melyd K.

Ai là quán quân "Chinh phục đam mê" mùa 2

(NLĐO) - Sau 16 đêm thi kịch tính, vòng chung kết xếp hạng chương trình "Chinh phục đam mê" mùa 2 khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về diễn viên Minh Huy.

