Thuận tiện hơn khi metro thí điểm bỏ vé giấy

Từ ngày 15-9, hành khách đi Metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên tại 4 nhà ga là Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long, sẽ không còn mua vé giấy tại quầy như trước. Đây là bước thí điểm do Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 triển khai, nhằm khuyến khích thanh toán hiện đại, giảm phụ thuộc tiền mặt và rút ngắn thời gian chờ mua vé.

Nhà ga Ba Son dán bảng thông báo ngừng bán vé giấy

Ghi nhận tại ga Ba Son, loa phát thanh liên tục thông báo về việc ngưng bán vé giấy tại 4 nhà ga. Nhiều hành khách hào hứng quét mã QR, dùng thẻ ngân hàng hoặc ứng dụng trên điện thoại để qua cổng chỉ trong vài giây. Không ít du khách nước ngoài cũng tò mò trải nghiệm; ban đầu còn lúng túng nhưng sau khi được nhân viên hỗ trợ, họ đều tỏ ra hài lòng.

Có hai loại máy bán vé tại metro, trong đó máy màu trắng thu hút hành khách bởi sự tiện lợi với nhiều phương thức thanh toán, từ thẻ ngân hàng đến ví MoMo... Lưu ý, máy này chỉ bán vé theo chặng.

Thường xuyên đi metro để đến trường, Minh Anh (15 tuổi), học sinh Trường THPT Trưng Vương, chia sẻ: "Mỗi lần mua vé bằng tiền mặt tại quầy em phải xếp hàng khá lâu. Nay mua trực tiếp trên máy, em thấy tiện lợi hơn hẳn".

Minh Anh (bìa trái) và Mai Thy trải nghiệm sự tiện lợi khi mua vé bằng công nghệ.

Để hỗ trợ người dân trong giai đoạn đầu, HURC1 đã tăng cường lực lượng nhân viên tại các ga, trực tiếp hướng dẫn thao tác và giải đáp thắc mắc khi áp dụng phương thức mới.

Thanh toán đa dạng, dễ tiếp cận

Người đi tàu có thể sử dụng máy bán vé tự động, kiosk điện tử, ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc Miniapp Metro trên MoMo. Ngoài ra, hành khách còn có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc căn cước công dân gắn chip. Các loại thẻ thanh toán quốc tế như Mastercard, Visa, Napas cũng được chấp nhận. Điện thoại di động có app liên kết ngân hàng cũng có thể dùng để quét trực tiếp tại cổng soát vé.

Tại 4 ga Metro đang thí điểm, có hai loại máy thanh toán, phục vụ nhu cầu khác nhau của hành khách. Máy màu xanh dành cho người sử dụng tiền mặt, cho phép mua vé chặng; sau khi thanh toán, máy phát ra thẻ màu xanh ghi "Vé một chặng". Máy màu trắng phục vụ hành khách có ứng dụng HCM Metro HURC, MoMo hoặc tài khoản ngân hàng, dùng để mua vé ngày; sau khi thanh toán, máy in ra vé giấy để sử dụng trực tiếp.

Minh Anh (bìa trái) và Mai Thy trải nghiệm sự tiện lợi khi mua vé bằng công nghệ.

Đối với hành khách thuộc diện ưu tiên có thể sử dụng CCCD tích hợp vé tháng trên ứng dụng HCMC Metro HURC giúp qua cổng nhanh chóng.

Một vài hành khách băn khoăn vì vé mua tại máy màu xanh cao hơn thông thường. Trong khi vé thông thường là 7.000 đồng thì mua tại máy có giá 23.000 đồng. Nhân viên nhà ga giải thích, mức giá trên đã bao gồm 15.000 đồng tiền cọc. Sau khi kết thúc hành trình, hành khách có thể ra quầy để được hoàn lại khoản cọc này.

Việc dùng điện thoại và vé mua từ máy giúp dòng người qua cổng nhanh chóng.

Bà Tô Ngọc Bích (42 tuổi, phường Minh Phụng) cho biết lần đầu mua vé trên máy còn khá lúng túng: "Việc thay đổi này rất hiện đại. Ban đầu tôi gặp khó khăn vì chưa quen, nhưng sau khi được nhân viên hướng dẫn thì thấy thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn nhiều".

Bà Tô Ngọc Bích cầm trên tay chiếc thẻ _ vé một chặng_ khi thanh toán bằng tiền mặt tại máy màu xanh

Hiện tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên có 14 ga, gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Ngoài 4 ga đang thí điểm bỏ vé giấy, 10 ga còn lại vẫn duy trì song song nhiều phương thức mua vé, trong đó có vé giấy truyền thống.