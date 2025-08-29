Nhiều thay đổi trong phục vụ khách của Metro số 1

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều thay đổi trong phục vụ khách của Metro số 1

Ngọc Quý

(NLĐO) - Metro số 1 triển khai thêm nhiều hình thức mua vé và thanh toán không tiền mặt.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025), Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HCMC Metro Line 1) cho biết toàn bộ hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được miễn phí vé trong ngày 2-9. 

Đây được xem là hoạt động vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa tạo điều kiện để người dân trải nghiệm hệ thống metro đầu tiên của TP HCM trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Metro số 1 miễn phí vé ngày 2-9, chỉ cần CCCD hoặc QR độc lập - Ảnh 1.

Hành khách có thể dùng CCCD hoặc QR Độc lập trên ứng dụng HCMC Metro HURC để đi metro miễn phí

Theo thông tin từ đơn vị vận hành, hành khách có thể chọn một trong hai cách để đi tàu miễn phí. Cách thứ nhất là dùng thẻ Căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng soát vé. Cách thứ hai là sử dụng mã “QR Độc lập” trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Nếu hành khách vẫn chọn mua vé theo các hình thức thông thường, hệ thống sẽ tính phí và Công ty sẽ không hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Không chỉ dừng ở chính sách hỗ trợ vé trong ngày Quốc khánh, HCMC Metro cũng công bố việc cập nhật, đa dạng hóa hình thức mua vé để đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của hành khách. 

Từ ngày 29-8, toàn tuyến metro số 1 sẽ đưa vào vận hành 44 kiosk bán vé giấy tự động đặt tại tất cả các nhà ga, giúp giảm tải cho quầy vé và tạo thêm lựa chọn tự phục vụ cho hành khách. 

Song song đó, nhằm thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt, từ ngày 15-9, metro số 1 sẽ thí điểm ngừng bán vé giấy có chứa mã QR tại quầy bán vé ở bốn ga trung tâm: Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long. Hành khách có nhu cầu hỗ trợ trong giai đoạn chuyển đổi sẽ được nhân viên nhà ga hướng dẫn tận tình.


Tin liên quan

MAUR thông tin 27 tuyến metro dài hơn 1.000 km ở TP HCM

MAUR thông tin 27 tuyến metro dài hơn 1.000 km ở TP HCM

(NLĐO) - TP HCM quy hoạch 27 tuyến metro dài hơn 1.000 km tạo trục xương sống giao thông xanh liên vùng.

Mở rộng địa giới, 40 tỉ USD cho mạng lưới metro TP HCM là chưa đủ

(NLĐO) - TP HCM mở rộng địa giới, mạng lưới metro được rà soát lại với quy mô hơn 1.000 km, đặt ra thách thức lớn về vốn, nhân lực và mô hình quản lý.

Thêm 2 tuyến metro kết nối Bình Dương cũ: Ai là đơn vị “cầm trịch”?

(NLĐO) - UBND TP HCM giao MAUR làm chủ đầu tư, chuẩn bị dự án tuyến metro số 1 và số 2 kết nối TP HCM với Bình Dương.

Metro metro số 1 TP HCM giao thông công cộng miễn phí vé metro dịp 2-9
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo