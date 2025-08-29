Nhiều thay đổi trong phục vụ khách của Metro số 1

Nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025), Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HCMC Metro Line 1) cho biết toàn bộ hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được miễn phí vé trong ngày 2-9.

Đây được xem là hoạt động vừa mang ý nghĩa chính trị, vừa tạo điều kiện để người dân trải nghiệm hệ thống metro đầu tiên của TP HCM trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Hành khách có thể dùng CCCD hoặc QR Độc lập trên ứng dụng HCMC Metro HURC để đi metro miễn phí

Theo thông tin từ đơn vị vận hành, hành khách có thể chọn một trong hai cách để đi tàu miễn phí. Cách thứ nhất là dùng thẻ Căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp tại cổng soát vé. Cách thứ hai là sử dụng mã “QR Độc lập” trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Nếu hành khách vẫn chọn mua vé theo các hình thức thông thường, hệ thống sẽ tính phí và Công ty sẽ không hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Không chỉ dừng ở chính sách hỗ trợ vé trong ngày Quốc khánh, HCMC Metro cũng công bố việc cập nhật, đa dạng hóa hình thức mua vé để đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của hành khách.

Từ ngày 29-8, toàn tuyến metro số 1 sẽ đưa vào vận hành 44 kiosk bán vé giấy tự động đặt tại tất cả các nhà ga, giúp giảm tải cho quầy vé và tạo thêm lựa chọn tự phục vụ cho hành khách.

Song song đó, nhằm thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt, từ ngày 15-9, metro số 1 sẽ thí điểm ngừng bán vé giấy có chứa mã QR tại quầy bán vé ở bốn ga trung tâm: Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long. Hành khách có nhu cầu hỗ trợ trong giai đoạn chuyển đổi sẽ được nhân viên nhà ga hướng dẫn tận tình.



