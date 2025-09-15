HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Vì sao 4 ga của metro Bến Thành - Suối Tiên ngừng bán vé giấy từ ngày 15-9?

Ngọc Quý

(NLĐO) - Metro Bến Thành - Suối Tiên ngừng bán vé giấy tại 4 ga từ ngày 15-9, khuyến khích thanh toán không tiền mặt, giảm chờ đợi cho hành khách.

Bắt đầu từ ngày 15-9, hành khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên tại 4 ga Nhà hát TP, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long sẽ không còn mua được vé giấy tại quầy như trước. Đây là bước thay đổi được Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) triển khai thí điểm, nhằm thúc đẩy xu hướng thanh toán hiện đại, giảm bớt sự phụ thuộc vào tiền mặt và rút ngắn thời gian xếp hàng chờ đợi.

Vì sao 4 ga metro ngừng bán vé giấy từ 15-9? - Ảnh 1.

Bắt đầu từ hôm nay (15-9) hành khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên tại 4 ga Nhà hát TP, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long sẽ không còn mua được vé giấy tại quầy

Để giúp người dân làm quen, trong giai đoạn đầu, HURC1 sẽ bố trí thêm lực lượng nhân viên ở các ga này, trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ hành khách trong quá trình mua vé cũng như sử dụng các phương thức thanh toán mới. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm đi lại, tạo sự thuận tiện và nhanh chóng hơn cho người dùng metro.

Hành khách hiện có nhiều lựa chọn khác nhau khi mua vé: sử dụng máy bán vé tự động, kiosk điện tử, ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc Miniapp Metro trên MoMo. Ngoài ra, người đi tàu còn có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc căn cước công dân gắn chip. Các loại thẻ thanh toán quốc tế như Mastercard, Visa, Napas cũng được chấp nhận, đồng thời điện thoại di động liên kết ngân hàng có thể dùng để quét trực tiếp tại cổng soát vé.

Bên cạnh đó, hành khách thuộc diện ưu tiên có thể sử dụng căn cước công dân tích hợp vé tháng trên ứng dụng HCMC Metro HURC để qua cổng. Ngoài hình thức thanh toán trực tuyến, khách vẫn có thể mua vé tại quầy bằng tiền mặt hoặc thẻ qua máy POS để nhận mã QR; mua vé tại kiosk bằng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử và quét mã QR khi đi tàu.

Hiện toàn tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên có 14 nhà ga, gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Ngoài 4 ga thí điểm ngừng bán vé giấy, 10 ga còn lại vẫn duy trì song song 8 hình thức mua vé, trong đó có bán vé giấy truyền thống.

Tin liên quan

Khách đến Bến xe Miền Đông mới có tăng nhờ tuyến metro số 1?

Khách đến Bến xe Miền Đông mới có tăng nhờ tuyến metro số 1?

(NLĐO) - Sản lượng hành khách đi metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đến Bến xe Miền Đông mới có tăng nhẹ nhưng không đáng kể.

Nhiều thay đổi trong phục vụ khách của Metro số 1

(NLĐO) - Metro số 1 triển khai thêm nhiều hình thức mua vé và thanh toán không tiền mặt.

Đồng Nai chấp thuận đề xuất làm metro nối TP HCM với sân bay Long Thành

(NLĐO) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư muốn làm dự án metro nối metro Bến Thành - Suối Tiên với sân bay Long Thành.

Metro metro số 1 TP HCM giao thông công cộng metro số 1 ngừng bán vé giấy
