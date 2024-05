Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Ông Mai Tiến Dũng bị bắt

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết ông Mai Tiến Dũng - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ", do liên quan vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang - để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".