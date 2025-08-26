HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thúc đẩy hình thành Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ

Bài và ảnh: Ngọc Giang

Một điểm nhấn của đề án là đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm mang tính đột phá với 36 chính sách

Sở Công Thương TP HCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện các đề án nghiên cứu khu thương mại tự do trên địa bàn, trong đó có Đề án "Nghiên cứu khu thương mại tự do (FTZ) gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ" (thuộc các phường Tân Phước, Tân Hải). Đây là bước khởi đầu quan trọng nhằm hình thành một trung tâm logistics và thương mại quốc tế tầm cỡ, tận dụng tối đa lợi thế cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Theo Sở Công Thương TP HCM, FTZ Cái Mép Hạ có quy mô hơn 3.764 ha, được quy hoạch thành 3 khu chức năng với 8 phân khu liền kề, bảo đảm tính liên thông, hỗ trợ nhau trong hoạt động. Khu chức năng thứ nhất là đầu mối giao thông vận tải (1.735,03 ha) gồm 5 phân khu: Khu bến cảng container hiện hữu, bến cảng container Cái Mép Hạ, bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu, ga đường sắt Cái Mép Hạ thuộc tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu và cảng bến thủy nội địa. Khu chức năng thứ 2 là kho bãi logistics và công nghiệp (1.178,52 ha), đây sẽ là khu vực lưu trữ, phân phối hàng hóa quy mô lớn. Khu chức năng thứ 3 là công nghiệp công nghệ cao, đô thị và dịch vụ (850,67 ha), cho phát triển công nghiệp - dịch vụ; khu dự trữ xanh, tín chỉ carbon, hướng tới mô hình phát triển bền vững. Một điểm nhấn của đề án là đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm mang tính đột phá với 36 chính sách gồm: Cho phép sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao dịch chính; thu hút, quản lý và sử dụng nhân lực quốc tế chất lượng cao; tự do hóa lãi suất; ưu đãi thuế và tín dụng đầu tư; ưu đãi cho "thương nhân toàn cầu"…

Thúc đẩy hình thành Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ - Ảnh 1.

FTZ Cái Mép Hạ không chỉ tạo động lực phát triển cho Cái Mép - Thị Vải mà còn cho ngành logistics Việt Nam

Về tiến độ triển khai, Sở Công Thương TP HCM cho biết ngày 21-5-2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực và Bộ Tài chính đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án. Bộ Tài chính đã có công văn xin ý kiến dự thảo Đề án FTZ chung trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn mang tính định hướng, chủ trương xây dựng mô hình FTZ, trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Liên quan đến FTZ Cái Mép Hạ, tại buổi làm việc với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan mới đây, Đoàn công tác số 2 Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung quan trọng, trong đó đề nghị những đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bên cạnh đó, xem xét lại quy định về sử dụng ngôn ngữ chính tại khu vực, trong đó tiếng Việt phải được xác định là ngôn ngữ chủ đạo. Ngoài ra, các chính sách nổi trội cần tập trung vào những nội dung luật hiện hành chưa quy định nhằm tạo điểm nhấn khác biệt cho địa phương. 

