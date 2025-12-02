Thúc đẩy thương mại, đầu tư Việt Nam - Brunei

Ngày 1-12, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hiệu quả quan hệ Đối tác toàn diện thời gian tới thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đẩy mạnh quan hệ trên các kênh giữa Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Tiếp tục duy trì triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương; cùng phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei Darussalam giai đoạn 2023-2027.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định quan hệ kinh tế giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa; nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi trong thời gian sớm nhất; trao đổi thông tin về chính sách, thị trường, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn... Trong đó, Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư Brunei tham gia xây dựng các dự án như Trung tâm Tài chính quốc tế, cơ sở hạ tầng, năng lượng... tại Việt Nam. Brunei nhất trí chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về lĩnh vực Halal, xem xét công nhận lẫn nhau đối với chứng chỉ Halal, phát triển các dự án sản xuất thực phẩm và sản phẩm Halal tại Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí Brunei tiếp tục tạo thuận lợi cho các công ty của Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí và tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại vùng biển Brunei; khuyến khích các tập đoàn của Brunei đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah nhân dịp Quốc vương thăm cấp Nhà nước tới Việt NamẢnh: HỮU HƯNG

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng - an ninh; cho rằng hợp tác biển là lĩnh vực quan trọng cần quan tâm thúc đẩy; nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí củng cố đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, cùng các nước ASEAN góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Về vấn đề biển Đông, hai nước cam kết duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, hai bên ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm và ký kết 3 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác biển, thủy sản và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng có các cuộc hội kiến Quốc vương Brunei.