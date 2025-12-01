Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Brunei

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Brunei

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sáng 1-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30-11 đến 2-12-2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Brunei - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường đón Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: TTXVN

Tham dự lễ đón sáng 1-12 có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng. Ngoài ra còn có Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tham gia lễ đón.

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cùng Đoàn cấp cao Brunei.

Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu Đoàn cấp cao Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đại diện các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Brunei - Ảnh 2.

Đại diện các cháu thiếu nhi Thủ đô tặng hoa Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah tại lễ đón chính thức. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Brunei chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29-2-1992. Trong hơn ba thập niên qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất. Trên hành trình đó, năm 2019 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Brunei khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đến Việt Nam vào tháng 3-2019.

Hai bên có nhiều tiềm năng, cơ hội và dư địa để tăng cường, làm sâu sắc hơn hợp tác song phương thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực về chuyển đổi năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững. Kinh tế số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là những lĩnh vực hợp tác có nhiều triển vọng.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Tin liên quan

Quan hệ Việt Nam - Brunei phát triển sâu rộng

Quan hệ Việt Nam - Brunei phát triển sâu rộng

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng hơn, cũng như tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Jordan

(NLĐO)- Chiều 12-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón chính thức Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ

(NLĐO)- Chiều 2-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam.

brunei Quốc vương Brunei Chủ tịch nước Lương Cường Quốc vương Brunei thăm việt nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo