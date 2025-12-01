Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Quốc vương Brunei

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30-11 đến 2-12-2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường đón Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: TTXVN



Tham dự lễ đón sáng 1-12 có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng. Ngoài ra còn có Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tham gia lễ đón.

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cùng Đoàn cấp cao Brunei.

Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu Đoàn cấp cao Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đại diện các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Đại diện các cháu thiếu nhi Thủ đô tặng hoa Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah tại lễ đón chính thức. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Brunei chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29-2-1992. Trong hơn ba thập niên qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất. Trên hành trình đó, năm 2019 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Brunei khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đến Việt Nam vào tháng 3-2019.

Hai bên có nhiều tiềm năng, cơ hội và dư địa để tăng cường, làm sâu sắc hơn hợp tác song phương thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực về chuyển đổi năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững. Kinh tế số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là những lĩnh vực hợp tác có nhiều triển vọng.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.