Thời sự

Tiếp tục tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương

Trường Nguyên

(NLĐO) - Việc tiếp tục tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương là để phục vụ xác minh thông tin nhập thực phẩm bẩn vào trường này

Ngày 13-10, một lãnh đạo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ ra quyết định gia hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Tiếp tục tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương

Trước đó, ngày 24-9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Nga trong thời hạn 15 ngày làm việc. Đến nay đã hết thời hạn đình chỉ nên UBND phường tiếp tục gia hạn.

Lý do tạm đình chỉ công tác là vì bà Nga không thực hiện đúng công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trường Tiểu học Trưng Vương.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, việc gia hạn đình chỉ công tác đối với nữ hiệu trưởng này nhằm phục vụ quá trình xác minh thông tin tố cáo nhập thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường.

Trong thời gian đình chỉ công tác bà Nga, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt giao ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường, phụ trách Trường Tiểu học Trưng Vương.

Chờ kết luận vụ tố cáo thực phẩm bẩn

Đến nay, phường Xuân Hương – Đà Lạt vẫn chưa nhận được kết quả xác minh chính thức của cơ quan chức năng đối với tố cáo việc nhập thực phẩm bẩn vào trường tiểu học nêu trên. Bếp ăn bán trú của trường đã tạm dừng hoạt động từ ngày 22-9 đến nay và chưa xác định thời gian phục vụ học sinh trở lại.

Tiếp tục tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Trước đó, chị N.T.K.T. (nhân viên bếp bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương năm học 2024-2025, đã nghỉ việc) có đơn tố cáo về việc nhập thực phẩm bẩn vào trường này.

Theo đó, một số ngày, thực phẩm có dấu hiệu bất thường như: thịt luộc lên có màu xanh; tôm luộc lên đen đầu; thịt bò có trộn dầu; bò viên có dấu hiệu đông lạnh; xương có mùi.

Tại cuộc trao đổi đêm 19-9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga khẳng định khi thực phẩm bẩn được phát hiện thì trường đã xử lý và không nấu cho học sinh ăn. Tuy nhiên, chị T. khẳng định những thực phẩm đó đã nấu và học sinh đã "bị" ăn chứ không phải tiêu huỷ. Người tố cáo khẳng định: "Vì lương tâm và đạo đức, tôi không thể vì bản thân mà giấu việc này. Nếu nói sai sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Vụ việc thu hút sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh, không chỉ riêng Trường Tiểu học Trưng Vương. Nhiều phụ huynh lo lắng đã tạm cho con em mình tạm ngưng ăn bán trú tại trường để chờ kết quả chính thức từ cơ quan chức năng.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với đoàn kiểm tra công an tỉnh tiếp tục xác minh nội dung phản ánh nêu trên; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và giải pháp khắc phục.

