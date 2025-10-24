Ấn tượng Quang Tuấn

Quang Tuấn với bước đột phá mới

Quang Tuấn đang là gương mặt rất được yêu thích

Quang Tuấn đang là một trong những cái tên thu hút khán giả khi tham gia chương trình Running man mùa 3 (đang phát sóng) bởi sự chân chất, nhiệt tình có chút ngây thơ của người mới và những câu nói hài hước. Vì vậy, những dự án của diễn viên Quang Tuấn được khán giả đón chào nồng nhiệt.

Mới đây, bộ phim "Truy tim Long diên hương" tung trailer nghẹt thở với loạt pha hành động siêu ngầu nhưng cực hài của Quang Tuấn khiến khán giả phấn khích. Phim lấy cảm hứng từ giá trị văn hoá của Long diên hương của loài cá voi (cá ông), đồng thời ca ngợi, nhấn mạnh văn hoá làng chài của người miền biển. Tục thờ cá ông có từ thời Tây Sơn.

Trailer được dựng theo nhịp nhanh, gọn, tập trung mô tả những cảnh đánh đấm, rượt đuổi đẹp mắt nhưng vẫn hài hước đúng theo thế mạnh của Action C, được so sánh với phim Châu Tinh Trì (phim Hongkong thập niên 2000).

Đạo diễn Dương Minh Chiến chia sẻ, anh không ngại bị so sánh vì đó là thần tượng của anh và nhiều nhà làm phim nổi tiếng thế giới. "Dù có so sánh thì chất của mỗi người mỗi khác, tôi tin phim của mình sẽ ko bị nhầm lẫn với bất kỳ đạo diễn nào" - đạo diễn Dương Minh Chiến nhấn mạnh.

Long diên hương: Hành trình kịch tính

Bộ phim với nhiều pha hành động kịch tính

Trailer chính thức của Truy tìm Long diên hương mở đầu bằng câu nói đầy khí phách của nhân vật Tâm (Quang Tuấn): "Long diên hương là vật thờ của làng tôi, không ai có quyền mang đi đâu hết". Câu thoại vang lên giữa nền nhạc dồn dập, gợi mở cho khán giả về một hành trình đầy kịch tính, nơi lòng trung thành, niềm tin và tình thân bị đặt trước thử thách khốc liệt.

Ngay sau đó, bốn nhân vật trung tâm - Tâm (Quang Tuấn), Tuấn (Ma Ran Đô), Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) - xuất hiện trong khung hình đậm chất điện ảnh, như những người canh giữ báu vật thiêng liêng của làng chài An Hải.

Theo lời kể của Hoàng, nhóm giang hồ "thất thủ sau một trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm", hé lộ quy mô hành động và tinh thần mãnh liệt mà bộ phim hướng đến.

Phần sau của trailer mở ra chuỗi hình ảnh hành động gay cấn. Quang Tuấn tung đòn giữa khu chợ nhộn nhịp để bảo vệ Nguyên Thảo, khiến cô gái này nhìn anh với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa có chút tình ý. Ma Ran Đô bị khóa tay nhưng vẫn phản công quyết liệt. Hoàng Tóc Dài bật nhảy song phi giữa đám giang hồ trong làn khói bụi mịt mờ. Tuy nhiên, Truy Tìm Long Diên Hương không chỉ dừng lại ở những pha đối kháng mãn nhãn.

Niềm tin vào Truy tìm Long diên hương

Bộ phim chuẩn bị ra mắt khán giả

Mỗi cú đánh, mỗi cú ngã đều chứa đựng một thông điệp. Trailer tiếp tục "thả miếng" bằng cú twist đến từ nhân vật Út Linh (Nguyên Thảo), khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Giữa không gian hỗn loạn trong nhà kho, hình ảnh cô gái cùng chiếc xe ba gác lao vào giữa tâm bão vừa mang nét hài duyên dáng, vừa toát lên tinh thần bất khuất.

Ở đoạn cuối, khán giả được chiêu đãi bằng hàng loạt cảnh hành động liên hoàn: Quang Tuấn và Ma Ran Đô tung đòn võ thuật điêu luyện, những cú cận chiến cường độ cao được quay mạch lạc, góc máy mạnh mẽ và đầy cảm xúc.

Đặc biệt, cảnh Tâm dùng gậy làm đòn bẩy để lật cả chiếc xe hơi khiến người xem "nín thở", chứng minh kỹ năng dàn dựng hành động ngày càng nâng tầm của đội ngũ Action C.

Với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực - Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam, NSND Thanh Nam, Nghệ sĩ Ngân Quỳnh - cùng phong cách hành động đặc trưng của team Action C, Truy tìm Long diên hương hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn, vừa gay cấn, vừa đậm tình người.

Bộ phim dự kiến suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 12 và 13-11, khởi chiếu tại các cụm rạp toàn quốc từ ngày 14-11.