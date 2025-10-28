Thực hư việc được hoàn trả 50% chi phí khám chữa bệnh do ảnh hưởng bão YAGI?

Chiều 28-10, BHXH TP HCM thông tin, thời gian gần đây, cơ quan này ghi nhận nhiều vụ giả mạo văn bản, giấy mời, con dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan BHXH để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Đáng chú ý, một số văn bản giả mạo được thiết kế tinh vi, sử dụng phông chữ, bố cục và con dấu đỏ tương tự như mẫu văn bản hành chính thật của cơ quan BHXH, khiến người dân dễ nhầm lẫn.

"Giấy mời về mức hỗ trợ đóng BHYT từ Luật BHYT áp dụng đối với người tham gia BHXH do cơ quan BHYT cấp" giả mạo

Mới đây, lại tiếp tục xuất hiện "Giấy mời về mức hỗ trợ đóng BHYT từ Luật BHYT áp dụng đối với người tham gia BHXH do cơ quan BHYT cấp" có đóng dấu đỏ và chữ ký giả mạo lãnh đạo cơ quan BHXH.

Nội dung giấy mời ghi căn cứ Nghị định 146, 188-2025; miễn 80% mức đóng BHYT đối với hộ gia đình cư trú trên địa bàn các xã và hoàn trả 50% tổng số tiền khám chữa bệnh trong 3 năm do ảnh hưởng bão YAGI.

"Giấy mời" cũng yêu cầu người dân mang theo CCCD gắn chip, hồ sơ BHYT, điện thoại thông minh và cung cấp "mã hồ sơ cổng thông tin Bộ Y tế". Giấy mời còn lưu ý người dân phải đăng ký hồ sơ điện tử, mã xác nhận VssID lên cơ quan đối chiếu hồ sơ. Đây là dấu hiệu rõ ràng của hành vi thu thập dữ liệu cá nhân trái phép.

"Nếu như trước đây các đối tượng điện thoại giả danh chuyên viên BHXH thì nay đã ngang nhiên sử dụng văn bản giả có đầy đủ, chữ ký nhằm tạo "uy tín", khiến người dân mất cảnh giác để dễ dàng lừa đảo"- đại diện BHXH TP HCM nhấn mạnh.

Một mẫu giả mạo chữ ký và con dấu của cơ quan BHXH xuất hiện trước đó

BHXH TP HCM khẳng định cơ quan BHXH không phát hành bất kỳ loại giấy mời nào theo hình thức nêu trên. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua các số điện thoại. Do vậy, khi nhận được văn bản có tên, con dấu của cơ quan BHXH, người dân hãy kiểm tra kỹ thông tin hành chính, căn cứ pháp lý và đối chiếu với website chính thức của BHXH TP HCM (https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn).

Khi có nghi ngờ về tính xác thực của văn bản, người dân nên liên hệ trực tiếp BHXH nơi cư trú hoặc tổng đài 1900.9068 để được xác minh. Tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ nguồn gốc hoặc mạo danh BHXH.

Để đảm bảo an toàn, BHXH TP HCM khuyến nghị người tham gia BHXH, BHYT, BHTN chủ động kiểm tra và tra cứu thông tin tại website chính thức của ngành: tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.