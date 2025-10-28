Giảm thời gian đóng BHXH, mở rộng cơ hội hưởng lương hưu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Giảm thời gian đóng BHXH, mở rộng cơ hội hưởng lương hưu

D.Thu

(NLĐO) - Việc giảm thời gian đóng BHXH từ 20 xuống 15 năm giúp nhiều người, nhất là lao động có thời gian tham gia ngắn, có cơ hội tiếp cận lương hưu.

Sau 3 tháng triển khai, BHXH Việt Nam cho biết Luật BHXH số 41/2024/QH15 đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi ngày càng tốt hơn cho người tham gia.

Giảm thời gian đóng BHXH, mở rộng cơ hội hưởng lương hưu - Ảnh 1.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục BHXH, BHYT. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

Đến hết tháng 9, cả nước có gần 19,9 triệu người tham gia BHXH, tăng khoảng 798.000 người so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Cả nước có hơn 144.000 người hưởng lương hưu hằng tháng, 5,3 triệu lượt người nhận chế độ ốm đau, gần 981.500 người hưởng chế độ thai sản và hơn 587.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đáng chú ý, số người đề nghị nhận BHXH một lần giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, mức độ quan tâm, tìm hiểu các chính sách mới của Luật BHXH sửa đổi tăng rõ rệt, cho thấy nhận thức của người dân về vai trò của BHXH ngày càng chuyển biến tích cực.

Theo BHXH Việt Nam, nhiều người dân bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi khi được thụ hưởng những quyền lợi mới mà trước đây chưa được quy định. Một trong những điểm nổi bật là giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu cho người có thời gian tham gia ngắn.

Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu được hưởng chế độ thai sản, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Chính sách này được đánh giá là thiết thực, nhân văn, giúp người tham gia cảm thấy an tâm và gắn bó hơn với BHXH.

Luật mới cũng điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bổ sung trợ cấp hằng tháng cho người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng, giúp người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo được thụ hưởng chính sách kịp thời, đúng đối tượng.

Đặc biệt, phạm vi tham gia BHXH bắt buộc được mở rộng tới các nhóm đối tượng gồm: Chủ hộ kinh doanh có đăng ký; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, đại diện phần vốn nhà nước hoặc vốn doanh nghiệp...

Quy định mới này giúp người lao động yên tâm, chủ động hơn khi tham gia, coi việc trích một phần thu nhập để đóng BHXH là khoản tích lũy mang lại lợi ích lâu dài.

Với những sửa đổi quan trọng, phù hợp nguyện vọng của người dân, việc thực thi Luật BHXH 2024 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội.

Tin liên quan

Điều kiện hưởng lương hưu sớm khi sức khỏe suy giảm

Điều kiện hưởng lương hưu sớm khi sức khỏe suy giảm

(NLĐO) - BHXH Việt Nam cho biết không phải ai suy giảm khả năng lao động cũng được nghỉ hưu sớm, chỉ một số trường hợp đủ điều kiện mới hưởng lương hưu.

Lương hưu tháng 9-2025 tại TP HCM chi trả vào thời điểm nào?

(NLĐO) - BHXH TP HCM đang chi trả cho 343.293 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Lương hưu, trợ cấp tháng 10 được chi trả từ ngày 2 đến 25

(NLĐO) - Chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân bắt đầu từ ngày 2-10, muộn nhất hoàn tất vào ngày 5-10.

trợ cấp thất nghiệp người lao động Bảo hiểm thất nghiệp lương hưu hưởng lương hưu BHXH người cao tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo