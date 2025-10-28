Giảm thời gian đóng BHXH, mở rộng cơ hội hưởng lương hưu

Sau 3 tháng triển khai, BHXH Việt Nam cho biết Luật BHXH số 41/2024/QH15 đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi ngày càng tốt hơn cho người tham gia.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục BHXH, BHYT. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

Đến hết tháng 9, cả nước có gần 19,9 triệu người tham gia BHXH, tăng khoảng 798.000 người so với cùng kỳ năm 2024.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Cả nước có hơn 144.000 người hưởng lương hưu hằng tháng, 5,3 triệu lượt người nhận chế độ ốm đau, gần 981.500 người hưởng chế độ thai sản và hơn 587.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đáng chú ý, số người đề nghị nhận BHXH một lần giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, mức độ quan tâm, tìm hiểu các chính sách mới của Luật BHXH sửa đổi tăng rõ rệt, cho thấy nhận thức của người dân về vai trò của BHXH ngày càng chuyển biến tích cực.

Theo BHXH Việt Nam, nhiều người dân bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi khi được thụ hưởng những quyền lợi mới mà trước đây chưa được quy định. Một trong những điểm nổi bật là giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu cho người có thời gian tham gia ngắn.

Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu được hưởng chế độ thai sản, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Chính sách này được đánh giá là thiết thực, nhân văn, giúp người tham gia cảm thấy an tâm và gắn bó hơn với BHXH.

Luật mới cũng điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, bổ sung trợ cấp hằng tháng cho người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng, giúp người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo được thụ hưởng chính sách kịp thời, đúng đối tượng.

Đặc biệt, phạm vi tham gia BHXH bắt buộc được mở rộng tới các nhóm đối tượng gồm: Chủ hộ kinh doanh có đăng ký; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, đại diện phần vốn nhà nước hoặc vốn doanh nghiệp...

Quy định mới này giúp người lao động yên tâm, chủ động hơn khi tham gia, coi việc trích một phần thu nhập để đóng BHXH là khoản tích lũy mang lại lợi ích lâu dài.

Với những sửa đổi quan trọng, phù hợp nguyện vọng của người dân, việc thực thi Luật BHXH 2024 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội.