Thực hư việc Thùy Tiên, Pháo bị loại khỏi 1 chương trình vì lùm xùm

Hoa hậu Thùy Tiên bị loại khỏi "Em xinh say hi"?

Bài viết về chủ đề nghi vấn Thùy Tiên và Pháo bị "gạch tên" khỏi chương trình "Em xinh say hi" thu hút sự chú ý. "Em xinh say hi" (một sân chơi âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ nữ trẻ nổi tiếng đang trong giai đoạn chuẩn bị ghi hình) là chương trình được mong chờ sau thành công của "Anh trai say hi". Vì vậy, việc Thùy Tiên và Pháo được cho là bị loại khỏi chương trình càng khiến cho mạng xã hội xôn xao.

Thực tế thời gian qua, việc hoa hậu Thùy Tiên và Pháo tham gia "Em xinh say hi" chỉ là tin đồn và chưa được xác nhận chính thức.

Khi mạng xã hội nổ ra chuyện Thùy Tiên và Pháo bị loại khỏi chương trình, nhà sản xuất của "Em xinh say hi" cũng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Tuy nhiên, việc hoa hậu Thùy Tiên và Pháo có tham gia chương trình hay không đang là thông tin được khán giả quan tâm.

Gần đây, Thùy Tiên và Pháo là hai cái tên được chú ý nhất mạng xã hội. Trong đó, Thùy Tiên vướng ồn ào vì quảng cáo một sản phẩm kẹo rau củ bị cho là thổi phồng công dụng, ảnh hưởng đến nhận thức sức khỏe của người tiêu dùng.

Dù chỉ bị nhắc nhở cần chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng nhưng Thùy Tiên cũng khiến khán giả ít nhiều thất vọng. Ngoài ra, ở thời điểm này Thùy Tiên còn vướng ồn ào liên quan đến tấm bằng thạc sĩ. Thế nhưng, cô cũng chọn im lặng và không lên tiếng giải thích những thắc mắc của cộng đồng mạng.

Pháo được ủng hộ nhưng cũng mất không ít

Trong khi đó, với Pháo - nữ rapper cá tính từng được kỳ vọng sẽ là làn gió mới của showbiz - thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Từ một người ít chia sẻ đời tư, Pháo bất ngờ trở thành tâm điểm của mạng xã hội vì loạt livestream và phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm với ViruSs và Ngọc Kem.

Dù Pháo nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận người hâm mộ vì dám lên tiếng cho cảm xúc cá nhân nhưng phần đông vẫn cho rằng nữ rapper đã không tiết chế đúng mức, khiến hình ảnh nghệ sĩ bị phủ bóng bởi thị phi.