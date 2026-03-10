Thuế quan của Mỹ, căng thẳng địa chính trị tác động tới toàn cầu hóa của thế giới và Việt Nam?

Đây là một trong những phát hiện chính của Báo cáo Kết nối toàn cầu của DHL 2026, được DHL và Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York công bố ngày 10-3, tại Hà Nội.



Ông John Pearson, Giám đốc Điều hành của DHL Express

Báo cáo theo dõi quá trình toàn cầu hóa trên thang điểm từ 0% (không có luồng giao dịch xuyên biên giới) đến 100% (biên giới và khoảng cách không có tác động).

Mức độ toàn cầu hóa của thế giới đạt 25% vào năm 2025, tương đương với mức cao kỷ lục được thiết lập vào năm 2022.

"Quá trình toàn cầu hóa vẫn đang giữ vững vị thế của mình và điều đó đã nói lên rất nhiều về giá trị của nó" - ông John Pearson, Giám đốc Điều hành của DHL Express, cho biết.

Nhìn về tương lai, việc tăng thuế quan gần đây của Mỹ được dự báo sẽ làm chậm nhẹ tốc độ tăng trưởng thương mại vào năm 2026, nhưng không làm dừng lại hoàn toàn. Thương mại hàng hóa toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình 2,6% mỗi năm cho đến năm 2029, tương đương với mức tăng trưởng trong thập kỷ qua.

"Chính trị và chính sách liên quan đến toàn cầu hóa biến động hơn nhiều so với các dòng chảy thực tế giữa các quốc gia" - GS Steven A. Altman, Giám đốc Chương trình DHL về Toàn cầu hóa tại Trung tâm Quản lý của Tương lai tại Trường Kinh doanh NYU Stern, nhận định.

Các mô hình thương mại toàn cầu đã thay đổi nhiều hơn trong năm 2025 so với một năm bình thường, nhưng ít hơn so với các đợt gián đoạn gần đây khác như giai đoạn đầu của cuộc chiến ở Ukraine.

Đáng chú ý, trong chỉ số kết nối toàn cầu DHL năm nay, Việt Nam xếp thứ 36 trên 180 nền kinh tế dựa trên dữ liệu theo dõi dòng chảy quốc tế về thương mại, vốn, thông tin và con người.

Trong số các quốc gia thuộc nhóm giữa của phân bố thu nhập bình quân đầu người toàn cầu, Việt Nam và hai quốc gia ở Đông Nam Á (Malaysia và Thái Lan) đạt điểm kết nối toàn cầu cao nhất.

Triển vọng thương mại Việt Nam dự báo khá tươi sáng

Theo GS Steven A. Altman, Việt Nam có mức tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người nhanh chóng song hành với tăng trưởng thương mại kể từ cuộc cải cách Đổi mới năm 1986. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam chiếm tỉ trọng GDP cao thứ 6 thế giới, số lượng điểm đến xuất khẩu toàn cầu nhiều thứ 5 thế giới.

Đáng chú ý, triển vọng tăng trưởng thương mại của Việt Nam được dự báo khá tươi sáng (2026-2030): dự báo đạt mức tăng trưởng thương mại hàng hóa tuyệt đối lớn thứ 4 thế giới và tốc độ tăng trưởng thương mại nhanh thứ 24 (~6%).

"Việt Nam là nước xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 6 thế giới dựa trên tỉ trọng GDP. Hy vọng Việt Nam có thể tiếp tục cải thiện vị trí này xuống thứ 4" - GS Steven A. Altman nói.

Trả lời câu hỏi về xung đột ở Trung Đông tác động thế nào tới toàn cầu hóa, ông John Pearson, Giám đốc Điều hành của DHL Express, cho biết đang có những tác động nhất định đến hoạt động thương mại và logistics toàn cầu. DHL đã hiện diện tại khu vực Trung Đông từ năm 1996 và trong 12 tháng qua vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Trung Đông, đặc biệt là các trung tâm logistics như Dubai, luôn có nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất lớn. Tuy nhiên, khi các thông tin về căng thẳng và xung đột bùng phát, hoạt động vận tải hàng không và logistics trong khu vực lập tức bị ảnh hưởng.

Trong vài ngày gần đây, nhiều chuyến bay và hoạt động vận chuyển đã phải tạm dừng hoặc hạn chế, gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Dù vậy, đại diện DHL cho rằng thương mại quốc tế vẫn đang nỗ lực duy trì đà phục hồi và sẽ dần ổn định trở lại khi tình hình chiến sự lắng xuống.