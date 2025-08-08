Theo đó, thuế đối ứng của Mỹ với hầu hết các đối tác thương mại sẽ áp dụng theo mức mới dao động từ 10-41%, trong đó mức thuế với hàng hóa Việt Nam là 20%, giảm từ 46% công bố hồi tháng 4 vừa qua.



Doanh nghiệp Việt tìm lợi thế để vào thị trường Mỹ

Thông tin tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, diễn ra sáng 7-8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ Công Thương đã kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ nhóm nhiệm vụ giao cho các Bộ, ngành để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan này.

Theo đó, tiếp tục triển khai đàm phán kỹ thuật để củng cố hiệp định chính thức. Việc này sẽ được triển khai trong tuần tới.

Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá tác động của các mức thuế suất đối với Việt Nam để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế, chính sách nhằm ứng phó một cách hiệu quả với chính sách này.

Thuế quan Mỹ và sự chủ động của doanh nghiệp Việt

Với ngành tôm, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết mức thuế đối ứng 20%, cộng với nguy cơ tăng thuế từ các vụ kiện thương mại khiến bài toán giá cả với tôm Việt Nam trở nên khó khăn ở thị trường Mỹ. Mỹ hiện đang áp mức thuế đối với Ấn Độ (25%), Ecuador (15%), Indonsia (19%).

Tuy nhiên, VASEP đánh giá thị trường Mỹ không chỉ là cuộc chơi chỉ có giá. Nếu kiên định đi theo hướng sản phẩm khác biệt, chất lượng cao, dịch vụ tốt và đầu tư vào bền vững, tôm Việt Nam vẫn đủ sức là nhà cung cấp chiến lược, không thể thay thế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng kiến nghị Chính phủ giao cơ quan này xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận thương mại với Mỹ. Trong đó, bao gồm công việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở rộng đà tăng trưởng thương mại, thị trường xuất khẩu; nâng cao năng lực và khả năng tiêu dùng của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam…

Là một trong những doanh nghiệp (DN) đang xuất khẩu gạo sang Mỹ, ông Phan Văn Có, Giám đốc Marketing Công ty TNHH Gạo Vrice, cho biết việc xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Mỹ diễn ra bình thường. Một số sản phẩm gạo thơm chế biến sâu mà các các nước xuất khẩu như Thái Lan không có, các đối tác vẫn nhập khẩu ổn định.

Theo báo cáo niềm tin kinh doanh năm 2025 do Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp với VnExpress vừa công bố cho thấy tín hiệu tích cực từ phía DN trong việc ứng phó với tác động của chính sách thuế quan Mỹ.

Theo đó, 29,7% DN lựa chọn tìm thị trường mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, 20,5% DN dự kiến tăng cường nội địa hóa chuỗi sản xuất và 19,6% DN cho biết tìm các nguồn nguyên liệu đầu vào từ các đối tác thương mại khác.

Trong khi đó, khoảng 24,2% DN lựa chọn phương án tạm dừng hoạt động chờ cho đến khi hết hạn 90 ngày, phản ánh sự thận trọng trước những thay đổi chính sách bất lợi.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 6% DN lựa chọn giải pháp "tăng giá bán sản phẩm vào thị trường Mỹ" cho thấy đây không phải là phương án ưu tiên của DN.

"Kết quả này phản ánh rằng, mặc dù thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ là rất nghiêm trọng, các DN vẫn thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt và tích cực trong việc đề ra các giải pháp ứng phó thiết thực nhằm duy trì hoạt động kinh doanh và vượt qua khó khăn" - khảo sát từ Ban IV cho thấy.