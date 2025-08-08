HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thuế quan của Mỹ có hiệu lực từ 7-8, doanh nghiệp Việt chủ động thích ứng

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ Công Thương cho biết mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp với hàng hóa Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 12 giờ ngày 7-8, theo giờ Washington D.C.

Theo đó, thuế đối ứng của Mỹ với hầu hết các đối tác thương mại sẽ áp dụng theo mức mới dao động từ 10-41%, trong đó mức thuế với hàng hóa Việt Nam là 20%, giảm từ 46% công bố hồi tháng 4 vừa qua.

Thuế quan Mỹ có hiệu lực , doanh nghiệp Việt chủ động thích ứng linh hoạt - Ảnh 1.

Doanh nghiệp Việt tìm lợi thế để vào thị trường Mỹ

Thông tin tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, diễn ra sáng 7-8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết Bộ Công Thương đã kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ nhóm nhiệm vụ giao cho các Bộ, ngành để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế quan này.

Theo đó, tiếp tục triển khai đàm phán kỹ thuật để củng cố hiệp định chính thức. Việc này sẽ được triển khai trong tuần tới.

Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá tác động của các mức thuế suất đối với Việt Nam để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế, chính sách nhằm ứng phó một cách hiệu quả với chính sách này.

Thuế quan Mỹ và sự chủ động của doanh nghiệp Việt

Với ngành tôm, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết mức thuế đối ứng 20%, cộng với nguy cơ tăng thuế từ các vụ kiện thương mại khiến bài toán giá cả với tôm Việt Nam trở nên khó khăn ở thị trường Mỹ. Mỹ hiện đang áp mức thuế đối với Ấn Độ (25%), Ecuador (15%), Indonsia (19%).

Tuy nhiên, VASEP đánh giá thị trường Mỹ không chỉ là cuộc chơi chỉ có giá. Nếu kiên định đi theo hướng sản phẩm khác biệt, chất lượng cao, dịch vụ tốt và đầu tư vào bền vững, tôm Việt Nam vẫn đủ sức là nhà cung cấp chiến lược, không thể thay thế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng kiến nghị Chính phủ giao cơ quan này xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận thương mại với Mỹ. Trong đó, bao gồm công việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước mở rộng đà tăng trưởng thương mại, thị trường xuất khẩu; nâng cao năng lực và khả năng tiêu dùng của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam…

Là một trong những doanh nghiệp (DN) đang xuất khẩu gạo sang Mỹ, ông Phan Văn Có, Giám đốc Marketing Công ty TNHH Gạo Vrice, cho biết việc xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Mỹ diễn ra bình thường. Một số sản phẩm gạo thơm chế biến sâu mà các các nước xuất khẩu như Thái Lan không có, các đối tác vẫn nhập khẩu ổn định.

Theo báo cáo niềm tin kinh doanh năm 2025 do Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp với VnExpress vừa công bố cho thấy tín hiệu tích cực từ phía DN trong việc ứng phó với tác động của chính sách thuế quan Mỹ.

Theo đó, 29,7% DN lựa chọn tìm thị trường mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, 20,5% DN dự kiến tăng cường nội địa hóa chuỗi sản xuất và 19,6% DN cho biết tìm các nguồn nguyên liệu đầu vào từ các đối tác thương mại khác.

Trong khi đó, khoảng 24,2% DN lựa chọn phương án tạm dừng hoạt động chờ cho đến khi hết hạn 90 ngày, phản ánh sự thận trọng trước những thay đổi chính sách bất lợi.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 6% DN lựa chọn giải pháp "tăng giá bán sản phẩm vào thị trường Mỹ" cho thấy đây không phải là phương án ưu tiên của DN.

"Kết quả này phản ánh rằng, mặc dù thách thức từ chính sách thuế quan của Mỹ là rất nghiêm trọng, các DN vẫn thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt và tích cực trong việc đề ra các giải pháp ứng phó thiết thực nhằm duy trì hoạt động kinh doanh và vượt qua khó khăn" - khảo sát từ Ban IV cho thấy.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 2-8: Đồng loạt "bốc hơi" sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng

Giá cà phê hôm nay 2-8: Đồng loạt "bốc hơi" sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay, 2-8, đồng loạt giảm sau khi thuế đối ứng với nhiều nước được Tổng thống Mỹ công bố

Doanh nghiệp Việt "tùy cơ ứng biến" trước thuế đối ứng Mỹ

(NLĐO) – Thuế đối ứng của Mỹ đang tác động đến nhiều ngành hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 3-8: Chủ tịch VICOFA nói gì về thuế đối ứng Mỹ

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ghi nhận cao hơn tuần trước nhưng xu hướng không rõ khi thuế đối ứng Mỹ vẫn chưa ngã ngũ

Mỹ thuế đối ứng mỹ áp thuế đối ứng thuế đối ứng có hiệu lực doanh nghiệp Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo