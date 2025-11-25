Thuế TP HCM tăng cường chuyển đổi số

Lãnh đạo Thuế TP HCM và đại diện VNPay tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác

Chiều 25-11, Thuế TP HCM đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác và Tọa đàm Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số toàn diện với Công ty Cổ phần FPT (FPT) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay)

Sự kiện này khẳng định quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, với mục tiêu trọng tâm là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hiện đại hóa, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả của cơ quan thuế trên địa bàn TP HCM.

Theo ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP HCM, với quy mô quản lý hơn 436.000 doanh nghiệp và 365.000 hộ kinh doanh, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số là giải pháp then chốt để giải quyết những thách thức từ sự phát triển bùng nổ của kinh tế số và yêu cầu tinh gọn bộ máy quản lý.

"Chuyển đổi số là mệnh lệnh đối với ngành thuế, giúp cơ quan thuế tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm công bằng, hiệu quả trong quản lý thu ngân sách"- ông Dũng nói

Thỏa thuận hợp tác giữa Thuế TP HCM với FPT và VNPay tập trung vào việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI) vào các quy trình nghiệp vụ cốt lõi nhằm phân tích rủi ro, dự báo nguồn thu ngân sách một cách chính xác, kịp thời; cung cấp công cụ hỗ trợ ra quyết định, tăng cường khả năng quản lý chuyên sâu.

Theo đó, Thuế TP HCM cam kết triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người nộp thuế. Đồng thời, cơ quan thuế TP HCM phối hợp chặt chẽ với FPT và VNPay để chuyển giao và ứng dụng thành công các giải pháp công nghệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố.