Lãn đạo Thuế TP HCM và đại diện ACB tại lễ ký kết hợp tác giữa hai bên

Để xóa bỏ hoàn toàn thuế khoán và chuyển đổi 100% hộ kinh doanh sang phương pháp nộp thuế theo kê khai từ ngày 1-1-2026, Thuế TP HCM đã ban hành kế hoạch chi tiết, xác định, kiểm đếm rõ đối tượng. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình – trước, trong và sau khi chuyển đổi phương pháp tính thuế..

Thuế TP HCM còn phối hợp chặt chẽ và ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, tư vấn thuế nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử, phần mềm sổ sách kế toán. Các đơn vị này cam kết đồng hành cùng cơ quan thuế, cung cấp gói miễn giảm phí dịch vụ và phần mềm, đồng thời cử nhân sự đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn trực tiếp.

Đặc biệt, Cục Thuế TP HCM còn đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện kết hỗ trợ miễn, giảm phí dịch vụ từ 6 tháng đến 1 năm cho hộ kinh doanh triển khai hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Hiện thực hóa một phần kế hoạch này, chiều 3-11, Thuế TP HCM cùng 6 nhà cung cấp giải pháp (Misa, KioViet, Sapo, VNPT TP HCM...) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử, hỗ trợ các hộ kinh doanh.

Cụ thể, ACB phối hợp với 29 chi cục thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP HCM triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi nhằm giảm chi phí, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình kê khai thuế, bao gồm: miễn phí 2.000 hóa đơn điện tử, tích hợp trực tiếp với cổng thông tin quản lý thuế điện tử; miễn phí 6 tháng sử dụng chữ ký số để nộp thuế trực tuyến dễ dàng; miễn phí phần mềm bán hàng của đối tác liên kết với ACB.

VNPT TP HCM sẽ tăng cường hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm hóa đơn có mã của cơ quan thuế và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền), cung cấp giải pháp công nghệ với chính sách giá ưu đãi, thiết lập nhiều kênh hỗ trợ kỹ thuật, cử nhân sự trực tiếp đồng hành cán bộ thuế.

Đại diện VNPT TP HCM ký hợp tác với Thuế TP HCM

Hộ kinh doanh được VNPT TP HCM miễn phí 6 tháng sử dụng phân hệ kế toán phiên bản nâng cao, miễn phí 6 tháng sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA và tặng 1.000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền VNPT Invoice-POS, áp dụng đến hết năm 2026 – giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu khi chuyển đổi.

Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet (KiotViet) cũng phối hợp với cán bộ thuế hướng dẫn trực tiếp hộ kinh doanh đăng ký, kê khai, lập hóa đơn điện tử. Đồng thời, KiotViet áp dụng chính sách miễn phí hóa đơn điện tử, chữ ký số và phần mềm kế toán cho các hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế theo doanh thu.