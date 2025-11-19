HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thuốc kháng sinh mất dần hiệu lực

N.Dung

(NLĐO) - WHO xếp kháng kháng sinh vào 10 mối đe dọa y tế lớn nhất, có thể đảo ngược tiến bộ y học và biến bệnh nhiễm trùng thông thường thành nguy hiểm.

Tình trạng lạm dụng và dùng kháng sinh không hợp lý vẫn phổ biến, từ tự mua thuốc khi chưa được chỉ định, dùng không đủ liều đến chia sẻ thuốc cho người khác. Những hành vi này đang khiến kháng sinh dần mất hiệu lực, và Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia chịu tác động nặng nề nhất.

PGS-TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nhấn mạnh điều này tại lễ ký kết giữa Tổng hội và Sandoz Việt Nam ngày 18-11, nhằm triển khai Chiến dịch "Nâng cao nhận thức về đề kháng kháng sinh (AMR)".

Thuốc kháng sinh mất dần hiệu lực - Ảnh 1.

Tổng hội Y học Việt Nam và Sandoz hợp tác nâng cao nhận thức cộng đồng về dùng thuốc kháng sinh

Theo bà Xuyên, Bộ Y tế đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc từ năm 2013, đến nay nhiều hoạt động được triển khai giúp người dân hiểu đúng, dùng đúng kháng sinh và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện.

Lễ ký kết đánh dấu cột mốc mới trong nỗ lực hỗ trợ Chiến lược quốc gia phòng, chống đề kháng kháng sinh giai đoạn 2023 - 2030 và phối hợp liên ngành nhằm giảm lạm dụng kháng sinh.

Tại sự kiện, tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho rằng sự hợp tác này nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm tập thể trong phòng chống AMR, từ nhà hoạch định chính sách, chuyên gia y tế đến từng người dân.

WHO xếp đề kháng kháng sinh vào nhóm 10 mối đe dọa y tế lớn nhất toàn cầu. AMR có thể đảo ngược hàng thập kỷ tiến bộ y học, khiến những bệnh nhiễm trùng thông thường trở nên nguy hiểm đến tính mạng.

Mỗi năm, AMR được ước tính gây ra ít nhất 1,3 triệu ca tử vong trên thế giới và tạo gánh nặng chi phí lớn cho hệ thống y tế và nền kinh tế.

"Ngành y cần duy trì cam kết sản xuất bền vững, tăng cường quản lý sử dụng kháng sinh, chia sẻ dữ liệu và hợp tác để bảo đảm chất lượng cũng như khả năng tiếp cận nguồn thuốc thiết yếu" - bà Angela Pratt nhấn mạnh.

Thuốc kháng sinh mất dần hiệu lực - Ảnh 1.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam

WHO ước tính giai đoạn 2020–2023, Việt Nam ghi nhận gần 300.000 ca tử vong liên quan đến đề kháng kháng sinh, cho thấy tính cấp thiết của hành động phòng, chống kháng thuốc.

Cuối năm 2024, Sandoz Việt Nam triển khai Chương trình Cộng đồng phòng chống kháng kháng sinh với chủ đề "Kháng sinh đúng liều - Đủ yêu tổ ấm", kéo dài 5 năm (2024-2028). Đồng thời, nhiều chiến dịch truyền thông đã hợp tác với các bệnh viện tuyến cuối, xây dựng tài liệu và sản phẩm số về hệ quả của việc sử dụng sai kháng sinh.

Tới đây, các chương trình sẽ được mở rộng, tiếp cận đa dạng đối tượng với thông tin rõ ràng, dễ hiểu và cảnh báo hiệu quả về phòng chống kháng thuốc.

