HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thuốc lá điện tử "tấn công" thế hệ trẻ, đại biểu Quốc hội đồng tình cấm kinh doanh

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Theo đại biểu Quốc hội, thuốc lá điện tử đang nhắm vào nhóm trẻ dễ tổn thương, gây nguy cơ tác động lâu dài tới sức khỏe và tương lai của cả một thế hệ.

Ngày 27-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Dự thảo sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Thuốc lá điện tử đang tấn công thế hệ trẻ cần cấm kinh doanh ngay lập tức - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Uyên. Ảnh: Phạm Thắng

Quan tâm đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (đoàn Tây Ninh) dẫn báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, tỉ lệ học sinh từ 13 đến 17 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tăng từ 2,6% trong năm 2019 lên 8,1% trong năm 2023. Đặc biệt là nhóm tuổi từ 13 đến 15 tuổi tăng từ 3,5% trong năm 2022 lên 8% trong năm 2023.

Từ con số này, bà Uyên cho rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang nhắm vào nhóm trẻ dễ tổn thương, gây nguy cơ tác động lâu dài tới sức khỏe và tương lai của cả một thế hệ.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm thuốc lá mới còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, trong đó có sử dụng các chất gây nghiện và kích thích thần kinh mạnh, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự xã hội.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên nhấn mạnh việc cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đáp ứng được các cam kết quốc tế của Việt Nam. Việc đưa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh trong dự thảo Luật Đầu tư là để đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi và đồng bộ với các quy định hiện hành.

Nghị quyết 173 của Quốc hội cũng đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Quyết định 1665 của Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương rà soát các văn bản pháp luật liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Như vậy, việc đưa vào Luật Đầu tư sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, thống nhất.

Theo đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên, quy định cấm nêu trên hướng đến mục tiêu bảo vệ thế hệ trẻ và trật tự xã hội. Thực tiễn cho thấy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thường được ngụy trang để trà trộn các chất gây nghiện và kích thích thần kinh mạnh, đặc biệt là tại trường học, nơi công cộng, khiến việc kiểm soát trở nên rất khó khăn.

"Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có chứa nicotine gây nghiện cao và ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ em, thanh thiếu niên. Nghiên cứu chỉ ra rằng thanh thiếu niên chưa từng hút thuốc nhưng sử dụng thuốc lá điện tử có nguy cơ bắt đầu hút thuốc lá điếu thông thường cao gấp 3,5 lần"- bà Uyên lo ngại.

Vì vậy, việc cấm sẽ thu hẹp đáng kể khả năng tiếp cận, giảm tỉ lệ thanh thiếu niên sử dụng, củng cố môi trường xã hội không khói thuốc và góp phần xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, có nhận thức đúng đắn về lối sống lành mạnh và trách nhiệm với bản thân.

Bên cạnh đó, việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong Luật Đầu tư còn giúp ngăn chặn nguy cơ kinh doanh bất hợp pháp, tăng cường quản lý nhà nước về thương mại.

Nữ đại biểu nhìn nhận khi thị trường chính thức bị cấm thì việc kiểm soát, thanh tra, xử lý vi phạm trở nên khả thi hơn; tránh việc các sản phẩm này được nhập lậu, quảng cáo trá hình và sử dụng làm công cụ tài chính cho các hoạt động tội phạm khác.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) cũng đồng tình bổ sung thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh tại dự thảo luật. Để hoàn thiện hơn, đại biểu Trí đề nghị khoản l mới bổ sung ở điều 6 của Luật Đầu tư sửa đổi cần viết đầy đủ như sau: "Cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện có tác hại cho sức khỏe con người".

Ông Trí đặt vấn đề chỉ cấm kinh doanh, nhưng người ta đầu tư để sản xuất, để làm kho chứa, để vận chuyển…thì sao? Đại biểu Trí cũng kiến nghị các loại khí, chất gây nghiện mà gây tác hại cho sức khỏe con người thì cũng phải bị cấm, trước hết phải cấm ngay khí N2O cho mục đích giải trí.

Vị đại biểu đoàn TP Hà Nội cho rằng tình hình mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang diễn biến hết sức nghiêm trọng trên đất nước ta. việc sử dụng khí N2O để giải trí đang bùng nổ ở Việt Nam. "Cuộc chiến để đẩy lùi, ngăn chặn những loại sản phẩm độc hại chắc chắn đang còn rất cam go. Mong tất cả chúng ta cùng chung tay"- đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất.

Tin liên quan

Nhất quán đề xuất cấm thuốc lá điện tử

Nhất quán đề xuất cấm thuốc lá điện tử

Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, Bộ Y tế mong muốn có nghị quyết của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trong khi chờ sửa đổi luật

Quốc hội thống nhất cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025

(NLĐO)- Theo quyết nghị của Quốc hội, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu từ năm 2025

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói lý do không đề xuất tiếp tục thí điểm thuốc lá điện tử

(NLĐO) - Sau nhiều chất vấn liên quan đến thuốc lá thế hệ mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trả lời nội dung liên quan

thế hệ trẻ chất gây nghiện thuốc lá điện tử hút thuốc lá đại biểu quốc hội thuốc lá nung nóng Luật đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo