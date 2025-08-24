Gần đây, tôi nghe nói dùng thuốc này nhiều có thể ảnh hưởng đến thận?

BS.CK1 PHAN TRUNG HIẾU, Trung tâm Sức khỏe nam giới Men's Health, trả lời: Đây là nội dung được rất nhiều nam giới quan tâm hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thuốc tăng cường sinh lý được quảng cáo và sử dụng ngày càng phổ biến.

Thuốc tăng cường sinh lý có ảnh hưởng đến thận không? Câu trả lời là có thể có, nhưng phụ thuộc loại thuốc, tình trạng sức khỏe và cách sử dụng. Nếu dùng các thuốc kê đơn như Sildenafil, Tadalafil hay Vardenafil thì đây là những thuốc được kiểm chứng lâm sàng, hoạt động bằng cách tăng lưu lượng máu đến dương vật, thường không gây hại trực tiếp cho thận ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, với người có bệnh thận mạn hoặc chức năng thận kém, thuốc cần được điều chỉnh liều và theo dõi sát vì nguy cơ gây hạ huyết áp, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến thận nếu tình trạng huyết áp thấp kéo dài không được xử trí.

Nguy hiểm nhất là các loại thuốc không rõ nguồn gốc, bán trôi nổi trên mạng hoặc quảng cáo quá mức. Những sản phẩm này chứa chất kích thích lạ, thậm chí chất cấm chưa được kiểm nghiệm, có thể gây tổn thương thận cấp, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và tổn thương gan.

Để bảo vệ sức khỏe, nên lưu ý chỉ sử dụng thuốc kê đơn do bác sĩ chỉ định, mua tại nhà thuốc uy tín. Tuyệt đối không tự ý tăng liều hoặc lạm dụng thường xuyên. Đồng thời, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu có bệnh nền như: thận, gan, tim mạch, tăng huyết áp… Đặc biệt, không sử dụng các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc; theo dõi sức khỏe định kỳ nhất là chức năng thận, nếu sử dụng thuốc lâu dài. Ngoài ra, kết hợp với lối sống lành mạnh ăn uống khoa học, tập luyện thể dục, kiểm soát stress, hạn chế bia rượu và thuốc lá.

Nếu sau khi sử dụng thuốc, anh có các triệu chứng như: đau lưng, phù chân tay, mệt mỏi kéo dài, tiểu ít, nước tiểu sậm màu, huyết áp tăng... thì nên đi khám sớm để được xét nghiệm và kiểm tra chức năng thận.