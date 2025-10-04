HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Phát hiện "chìa khóa" ngăn ung thư trước khi di căn

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã phát hiện một cơ chế phòng thủ độc đáo của tế bào ung thư, có thể trở thành mục tiêu cho các liệu pháp ngăn chặn di căn

Một nghiên cứu trên tạp chí Nature Communications cho thấy các tế bào ung thư có sự gia tăng đột biến về sản xuất năng lượng khi bị ép chặt.

Cơ chế này giúp chúng sửa chữa các tổn thương DNA và chịu đựng được những điều kiện thách thức trong cơ thể con người, từ đó bò qua môi trường vi mô của khối u, len lỏi vào các mạch máu xốp, hoặc sống sót dưới lực tác động của dòng máu.

Vì vậy, việc phá vỡ cơ chế phòng thủ đó hứa hẹn giúp ngăn chặn bệnh ung thư trước khi di căn.

Phát hiện "chìa khóa" ngăn ung thư trước khi di căn - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp tế bào ung thư bằng kính hiển vi cho thấy sự tích tụ ti thể (màu tím) ở ngoại vi nhân tế bào (màu lục lam) và các vết lõm trên nhân - Ảnh: CRG

Theo SciTech Daily, nhóm tác giả từ Trung tâm Điều tiết Bộ gen (CRG - Tây Ban Nha) đã phát hiện ra hiệu ứng này bằng cách sử dụng một kính hiển vi chuyên dụng nén các tế bào xuống còn khoảng ba micron, tức khoảng một phần ba mươi đường kính sợi tóc người.

Họ quan sát thấy rằng, chỉ trong vài giây sau khi nén, ti thể trong tế bào ung thư đã di chuyển lên bề mặt nhân và giải phóng thêm ATP, nguồn năng lượng phân tử được tế bào sử dụng.

Theo tiến sĩ Sara Sdelci, đồng tác giả, điều này cho thấy ti thể không chỉ như những cục pin tĩnh cung cấp năng lượng cho tế bào, mà còn giống như đội phản ứng nhanh mỗi khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Trong thí nghiệm, ti thể tạo thành một vòng tròn khép kín đến mức nhân tế bào ung thư lõm vào trong, tạo thành một cấu trúc mà các tác giả gọi tắt là NAM.

NAM chính là nhà máy sản xuất ATP gần nhân tế bào khi tế bào bị căng thẳng cơ học, tạo nên sự gia tăng đột biến về năng lượng nói trên, giúp tế bào thích nghi với áp lực và sắp xếp lại quá trình trao đổi chất.

Các tế bào không có những "nhà máy" NAM hỗ trợ sản xuất năng lượng sẽ nhanh chóng ngừng phân chia, trong khi các tế bào nhận được sự hỗ trợ đã sửa chữa DNA trong vài giờ, tiếp tục gia tăng quân số.

Để xác nhận mối liên quan với bệnh ung thư, các nhà nghiên cứu cũng đã kiểm tra sinh thiết khối u vú từ 17 bệnh nhân, phát hiện quầng NAM ở 5,4% nhân tế bào ở mặt trước khối u xâm lấn, trong khi ở khối u ban đầu tỉ lệ chỉ là 1,8%.

Trong thí nghiệm tiếp theo, các nhà nghiên cứu xử lý tế bào bằng một loại thuốc thử nghiệm mang tên latrunculin A nhằm phá vỡ quá trình hình thành NAM, sự gia tăng năng lượng đã mất đi, khối u mất hẳn động lực di căn.

Vì vậy, các bước nghiên cứu tiếp theo nhằm tìm ra phương án hiệu quả và an toàn nhất để phá vỡ quá trình hình thành NAM hứa hẹn sẽ đem lại đột phá mới trong việc ngăn chặn tế bào ung thư di căn, một trong các "cửa ngõ" đóng vai trò quyết định trong điều trị ung thư.

Tin liên quan

Một dạng vitamin có thể giúp ngừa ung thư da

Một dạng vitamin có thể giúp ngừa ung thư da

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã chỉ ra tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư của một dạng vitamin có mặt trong thịt gà, cá biển.

"Bệnh ung thư bị lãng quên” tăng bất thường ở người trẻ

(NLĐO) - Theo các phân tích mới, một loại ung thư trước đây rất hiếm gặp và hầu như gặp ở người lớn tuổi đang xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ.

Một nhóm thuốc thông dụng có thể là vũ khí chống ung thư mới

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Đại học California ở Los Angeles (UCLA - Mỹ) đã vạch ra chiến lược điều trị ung thư đột phá.

