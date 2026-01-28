"Thương câu dân ca" kết nối di sản và kỷ nguyên số

Nhà nghiên cứu, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHI Thanh Cường vừa ra mắt album, MV "Thương câu dân ca" với điểm nhấn đặc biệt là kết nối giữa di sản và kỷ nguyên số. MV "Thương câu dân ca" được sáng tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.



NSND Thanh Hoài và ca sĩ Thanh Cường

"Thương câu dân ca" gồm 5 tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác trong hơn một năm qua: "Ngẫu hứng còn duyên" (phát triển từ làn điệu Quan họ Còn duyên), "Tính chuyện trăm năm", "Thương câu dân ca", "Nghe tim mình rơi" và "Chị hai sao đứng đầu đình". Năm ca khúc như năm mảnh ghép của một bức tranh âm nhạc mang đậm tinh thần dân gian Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là chất liệu Quan họ Bắc Ninh, nhưng không dừng lại ở sự tái hiện hay hoài niệm.

Sử dụng chất liệu dân ca Quan họ Bắc Ninh và không gian âm nhạc Đồng bằng Bắc Bộ, nhưng thay vì phục dựng hay mô phỏng nguyên bản các làn điệu cổ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long lựa chọn con đường khó hơn, đó là viết mới trên tinh thần dân ca. Dân ca ở đây không phải là "chất liệu trang trí" hay yếu tố dẫn dụ hoài niệm, mà là ngôn ngữ sáng tác, là nền tảng tư duy để hình thành ca khúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long (trái) chia sẻ về album và MV "Thương câu dân ca".

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ, anh luôn trăn trở về nhu cầu của một thứ âm nhạc dân gian thuần chất hơn, gần gũi hơn, vẫn đậm đà bản sắc dân ca nhưng mang hơi thở của đời sống đương đại, phù hợp với thẩm mỹ và nhu cầu thưởng thức của khán giả hôm nay. Và vì thế, với anh, album này không nhằm tạo ra một tuyên ngôn ồn ào, mà là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, hãy để dân ca trở lại đời sống như nó vốn từng tồn tại - thân thuộc, có cảm xúc, và có chỗ đứng tự nhiên trong đời sống tinh thần của người Việt hôm nay.

Các tác phẩm được thể hiện bởi ca sĩ AnhHI Thanh Cường (tên trước đây là Phan Thanh Cường), từng đoạt giải Giọng hát hay Hà Nội và là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Từng ra mắt album "Cho một cuộc tình lỡ" với những ca khúc thuộc dòng nhạc xưa, Thanh Cường bước vào "Thương câu dân ca" như một cột mốc chuyển hướng quan trọng.

Các nghệ sĩ thực hiện album "Thương câu dân ca"

AnhHI Thanh Cường tâm sự, anh cảm thấy như tìm được chính mình trong nghệ thuật khi gặp được các sáng tác trong album "Thương câu dân ca". "Ngay lập tức tôi muốn theo đuổi con đường này, dù tôi biết, lựa chọn này đòi hỏi sự dũng cảm của bản thân tôi. Khi các nghệ sĩ trẻ đang hát những thứ thuộc về xu hướng, tiệm cận thế giới, việc mình lại chọn con đường ngược lại, gắn bó với âm nhạc âm hưởng truyền thống có thể bị coi là… cũ. Nhưng, tôi tin cuộc sống càng hiện đại, càng phát triển, con người sẽ luôn có nhu cầu tìm về những giá trị mang tính bản sắc, truyền thống giống như tìm về nền móng của văn hóa, nghệ thuật" - Thanh Cường bày tỏ.

Cả nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHI Thanh Cường đều khẳng định không đặt ra tham vọng tạo nên một "trào lưu" hay một mô hình mang tính áp đặt. Hai nghệ sĩ chỉ mong muốn góp thêm một gợi mở cho cách tiếp cận âm nhạc dân gian trong đời sống đương đại: tôn trọng cốt lõi truyền thống nhưng không khép mình trong bảo tồn nguyên trạng, để âm nhạc dân gian có thể tiếp tục được sáng tạo, được hát lên và được lắng nghe một cách tự nhiên.