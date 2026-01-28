HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Thương câu dân ca" kết nối di sản và kỷ nguyên số

Yến Anh

(NLĐO)- Sử dụng chất liệu tranh Đông Hồ va quan họ Bắc Ninh, "Thương câu dân ca" mang đến những ca khúc mang tinh thần Việt, kết nối di sản và kỷ nguyên số

Nhà nghiên cứu, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHI Thanh Cường vừa ra mắt album, MV "Thương câu dân ca" với điểm nhấn đặc biệt là kết nối giữa di sản và kỷ nguyên số. MV "Thương câu dân ca" được sáng tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.

"Thương câu dân ca" kết nối di sản và kỷ nguyên số - Ảnh 1.

NSND Thanh Hoài và ca sĩ Thanh Cường

"Thương câu dân ca" gồm 5 tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác trong hơn một năm qua: "Ngẫu hứng còn duyên" (phát triển từ làn điệu Quan họ Còn duyên), "Tính chuyện trăm năm", "Thương câu dân ca", "Nghe tim mình rơi" và "Chị hai sao đứng đầu đình". Năm ca khúc như năm mảnh ghép của một bức tranh âm nhạc mang đậm tinh thần dân gian Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là chất liệu Quan họ Bắc Ninh, nhưng không dừng lại ở sự tái hiện hay hoài niệm.

Sử dụng chất liệu dân ca Quan họ Bắc Ninh và không gian âm nhạc Đồng bằng Bắc Bộ, nhưng thay vì phục dựng hay mô phỏng nguyên bản các làn điệu cổ, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long lựa chọn con đường khó hơn, đó là viết mới trên tinh thần dân ca. Dân ca ở đây không phải là "chất liệu trang trí" hay yếu tố dẫn dụ hoài niệm, mà là ngôn ngữ sáng tác, là nền tảng tư duy để hình thành ca khúc.

"Thương câu dân ca" kết nối di sản và kỷ nguyên số - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long (trái) chia sẻ về album và MV "Thương câu dân ca".

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ, anh luôn trăn trở về nhu cầu của một thứ âm nhạc dân gian thuần chất hơn, gần gũi hơn, vẫn đậm đà bản sắc dân ca nhưng mang hơi thở của đời sống đương đại, phù hợp với thẩm mỹ và nhu cầu thưởng thức của khán giả hôm nay. Và vì thế, với anh, album này không nhằm tạo ra một tuyên ngôn ồn ào, mà là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, hãy để dân ca trở lại đời sống như nó vốn từng tồn tại - thân thuộc, có cảm xúc, và có chỗ đứng tự nhiên trong đời sống tinh thần của người Việt hôm nay.

Các tác phẩm được thể hiện bởi ca sĩ AnhHI Thanh Cường (tên trước đây là Phan Thanh Cường), từng đoạt giải Giọng hát hay Hà Nội và là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Từng ra mắt album "Cho một cuộc tình lỡ" với những ca khúc thuộc dòng nhạc xưa, Thanh Cường bước vào "Thương câu dân ca" như một cột mốc chuyển hướng quan trọng.

"Thương câu dân ca" kết nối di sản và kỷ nguyên số - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ thực hiện album "Thương câu dân ca"

AnhHI Thanh Cường tâm sự, anh cảm thấy như tìm được chính mình trong nghệ thuật khi gặp được các sáng tác trong album "Thương câu dân ca". "Ngay lập tức tôi muốn theo đuổi con đường này, dù tôi biết, lựa chọn này đòi hỏi sự dũng cảm của bản thân tôi. Khi các nghệ sĩ trẻ đang hát những thứ thuộc về xu hướng, tiệm cận thế giới, việc mình lại chọn con đường ngược lại, gắn bó với âm nhạc âm hưởng truyền thống có thể bị coi là… cũ. Nhưng, tôi tin cuộc sống càng hiện đại, càng phát triển, con người sẽ luôn có nhu cầu tìm về những giá trị mang tính bản sắc, truyền thống giống như tìm về nền móng của văn hóa, nghệ thuật" - Thanh Cường bày tỏ.

Cả nhạc sĩ Nguyễn Quang Long và ca sĩ AnhHI Thanh Cường đều khẳng định không đặt ra tham vọng tạo nên một "trào lưu" hay một mô hình mang tính áp đặt. Hai nghệ sĩ chỉ mong muốn góp thêm một gợi mở cho cách tiếp cận âm nhạc dân gian trong đời sống đương đại: tôn trọng cốt lõi truyền thống nhưng không khép mình trong bảo tồn nguyên trạng, để âm nhạc dân gian có thể tiếp tục được sáng tạo, được hát lên và được lắng nghe một cách tự nhiên.

Tin liên quan

Dân ca Việt ráo riết chuyển đổi số

Dân ca Việt ráo riết chuyển đổi số

Xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực, văn hóa nghệ thuật truyền thống cũng không ngoại lệ

Dân ca nhạc sĩ Nguyễn Quang Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo