Trong thời đại thương mại điện tử, chỉ với vài cú nhấp chuột, bộ bát đĩa cao cấp, bộ ấm chén trà hay quả hút tài lộc đã có thể được giao đến tận nhà. Nhưng song song với sự tiện lợi là những rủi ro về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Vậy làm sao để vừa tiết kiệm thời gian, vừa mua được món đồ gốm ưng ý, đúng chuẩn chất lượng?

Thói quen mua sắm thay đổi, gốm sứ lên sàn mua sắm trực tuyến

Nếu trước kia, người mua thường đến tận cửa hàng để quan sát màu men, họa tiết, độ bền, thì nay việc đặt hàng qua mạng đã trở nên phổ biến. Lý do là hình thức này tiết kiệm thời gian, dễ so sánh giá, và dịch vụ vận chuyển ngày càng chuyên nghiệp, giúp sản phẩm dễ vỡ như gốm sứ đến tay khách nguyên vẹn chỉ sau 1–2 ngày.

Những dịp lễ, Tết, tân gia hay sự kiện doanh nghiệp, nhu cầu đặt mua trực tuyến các sản phẩm như bộ bát đĩa, ly tách, lọ hoa, bộ bàn ăn, tượng gốm…tăng mạnh. Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn những món quà vừa mang tính thẩm mỹ, vừa hữu dụng hoặc mang ý nghĩa tinh thần khi làm quà tặng, quà biếu.

Bộ ấm chén gốm Bát Tràng cao cấp được bán trực tuyến tại website www.khonggiangom.com từ thương hiệu Không Gian Gốm Bát Tràng

Rủi ro khi mua gốm sứ qua mạng

Mặc dù việc mua gốm sứ trực tuyến mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng, hình thức này vẫn đi kèm với không ít rủi ro, khiến không ít người mua phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Trên thực tế, nhiều khách hàng đã phản ánh rằng sản phẩm nhận được thường không giống với hình ảnh quảng cáo trên các trang bán hàng. Một số lỗi thường gặp có thể kể đến như lớp men bị rạn nứt, màu sắc không đồng đều hoặc lệch so với mô tả ban đầu, và kích thước sản phẩm sai lệch.

Nghiêm trọng hơn, có những trường hợp người mua vô tình chọn phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Điều này gây khó khăn lớn trong việc đổi trả sản phẩm, đặc biệt khi giao dịch được thực hiện qua các kênh bán hàng không đảm bảo hoặc thiếu thông tin rõ ràng về nguồn gốc.

Trước thực trạng này, yêu cầu cấp thiết được đặt ra cho cả người mua lẫn thị trường là ưu tiên lựa chọn những đơn vị cung cấp gốm sứ có uy tín, sở hữu thương hiệu được công nhận. Đồng thời, cần đảm bảo nhà cung cấp minh bạch thông tin sản phẩm cùng với chính sách bảo hành rõ ràng, chi tiết nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách tốt nhất.

Địa chỉ nào mua gốm sứ trực tuyến đáng tin cậy hiện nay?

Trong bối cảnh thị trường gốm sứ trực tuyến đang ngày càng trở nên cạnh tranh mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu và nhà cung cấp, Không Gian Gốm Bát Tràng đã ghi dấu ấn riêng bằng cách kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống lâu đời của làng nghề gốm sứ Bát Tràng và các tiện ích dịch vụ hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trong thời đại công nghệ số.

Gốm sứ quà tặng - đồ gia dụng tại Không Gian Gốm hiện đã có mặt trên website mua sắm trực tuyến: www.khonggiangom.com

Không Gian Gốm Bát Tràng - Uy tín từ thương hiệu và tuổi nghề

Không Gian Gốm Bát Tràng cung cấp đa dạng sản phẩm gốm sứ, từ đồ thờ Bát Tràng, gốm gia dụng như bát đĩa, ly tách, âu cơm đến các dòng trưng bày như lộc bình, quả hút lộc, tượng thờ hay quà tặng doanh nghiệp. Tất cả sản phẩm đều đảm bảo chuẩn chất lượng Bát Tràng, 100% chính gốc, được chế tác thủ công tại làng nghề truyền thống.

Khách hàng dễ dàng mua sắm trực tuyến với trải nghiệm chuyên nghiệp: website cung cấp đầy đủ hình ảnh, video sản phẩm cùng đội ngũ tư vấn tận tình, đáp ứng đúng nhu cầu. Hàng hóa được đóng gói nhiều lớp chống sốc, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển; đồng thời chính sách đổi trả nhanh chóng, minh bạch giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối.

Cửa hàng Không Gian Gốm Bát Tràng tại Quận 1 (cũ), TPHCM

Việc mua sắm gốm sứ gia dụng và quà tặng trực tuyến đã trở thành một xu hướng không thể thiếu trong thời đại số 4.0, khi phong cách sống liên tục thay đổi. Giữa hàng loạt lựa chọn trên thị trường, việc ưu tiên những thương hiệu uy tín như Không Gian Gốm Bát Tràng sẽ đảm bảo cho khách hàng sự yên tâm về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, cũng như dịch vụ hậu mãi tối ưu.