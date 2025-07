Thượng tá Đinh Xuân Trường giữ chức Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc

Theo đó, thượng tá Đinh Xuân Trường - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) được bố trí giữ chức Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc trao quyết định cho thượng tá Đinh Xuân Trường (thứ 3 từ trái sang) và 5 Phó Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc

5 Trưởng Công an các xã, phường của TP Phú Quốc (cũ) được bố trí giữ chức Phó Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc, gồm: thượng tá Nghiêm Ngọc Diệp, Trường Công an phường Dương Đông; thượng tá Nghiêm Việt Hải, Trưởng Công an xã Dương Tơ; thiếu ta Lê Bá Trình, Trưởng Công an phường An Thới; thiếu tá Hồ Hoàng Nam, Trưởng Công an xã Cửa Dương; thiếu tá Nguyễn Duy Hiếu, Trưởng Công an xã Hàm Ninh.

Công an đặc khu Phú Quốc sẽ có 5 tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Tổ tổng hợp, Tổ an ninh, Tổ cảnh sát trật tự, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm và Tổ cảnh sát khu vực…