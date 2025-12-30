HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Thưởng Tết ở Quảng Trị: Cao nhất 170 triệu, thấp nhất 200.000 đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Thưởng Tết Nguyên đán 2026 ở Quảng Trị có sự chênh lệch lớn, nơi cao nhất 170 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất chỉ 200.000 đồng

Thưởng ở Quảng Trị: Cao nhất 170 triệu, thấp nhất 200.000 đồng - Ảnh 1.

Thưởng Tết Nguyên đán ở Quảng Trị: Cao nhất 170 triệu, thấp nhất 200.000 đồng

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu tiến hành rà soát tình hình trả lương, thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Kết quả khảo sát cho thấy mức thưởng Tết Dương lịch năm 2026 dự kiến cao nhất là 37,5 triệu đồng/người, trong khi mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất lên đến 170 triệu đồng/người.

Cụ thể, đối với Tết Nguyên đán 2026, mức thưởng cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với 170 triệu đồng/người, mức thấp nhất là 200.000 đồng/người. Tuy nhiên, đến thời điểm khảo sát vẫn còn 349 doanh nghiệp chưa xây dựng phương án thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động.

Với Tết Dương lịch 2026, 3.248 doanh nghiệp đã có dự kiến thưởng. Mức thưởng cao nhất là 37,5 triệu đồng/người, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thấp nhất là 100.000 đồng/người. Hiện còn 407 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch.

Về thu nhập chung, mức lương thực trả bình quân cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong năm 2025 đạt 7,31 triệu đồng/tháng. Trong đó, mức lương cao nhất được ghi nhận là 120 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,45 triệu đồng/tháng.

Theo bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, tại thời điểm báo cáo, qua tổng hợp số liệu từ các đơn vị liên quan, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận doanh nghiệp nào nợ lương người lao động.

Thông qua việc khảo sát tiền lương, tiền thưởng, các cơ quan chức năng đã tăng cường đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, góp phần phòng ngừa tranh chấp lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong dịp Tết.

Tin liên quan

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị

Nhiệm kỳ đặc biệt của Công đoàn tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thế Lập được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị; các Phó Chủ tịch gồm ông Võ Văn Tiến, Phan Thanh Lân và Nguyễn Tài Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUẢNG TRỊ: Công nhân khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH

Việc doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài và chậm giải quyết chế độ thai sản khiến cuộc sống của hàng trăm công nhân rơi vào cảnh khó khăn

Quảng Trị: Hơn 1,8 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên cải thiện chỗ ở

(NLĐO) - Năm qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tặng 31 Mái ấm Công đoàn và 6 nhà tình nghĩa trị giá 1,8 tỉ đồng cho đoàn viên khó khăn và gia đình chính sách.

tiền thưởng Tết Sở Nội vụ Quảng Trị thưởng tết 2026 thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ thưởng Tết Quảng Trị lương thưởng người lao động lương bình quân Quảng Trị thưởng Tết cao nhất 170 triệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo