Thưởng Tết Nguyên đán ở Quảng Trị: Cao nhất 170 triệu, thấp nhất 200.000 đồng

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu tiến hành rà soát tình hình trả lương, thưởng cho người lao động dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Kết quả khảo sát cho thấy mức thưởng Tết Dương lịch năm 2026 dự kiến cao nhất là 37,5 triệu đồng/người, trong khi mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất lên đến 170 triệu đồng/người.

Cụ thể, đối với Tết Nguyên đán 2026, mức thưởng cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh với 170 triệu đồng/người, mức thấp nhất là 200.000 đồng/người. Tuy nhiên, đến thời điểm khảo sát vẫn còn 349 doanh nghiệp chưa xây dựng phương án thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động.

Với Tết Dương lịch 2026, 3.248 doanh nghiệp đã có dự kiến thưởng. Mức thưởng cao nhất là 37,5 triệu đồng/người, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; mức thấp nhất là 100.000 đồng/người. Hiện còn 407 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch.

Về thu nhập chung, mức lương thực trả bình quân cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong năm 2025 đạt 7,31 triệu đồng/tháng. Trong đó, mức lương cao nhất được ghi nhận là 120 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,45 triệu đồng/tháng.

Theo bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, tại thời điểm báo cáo, qua tổng hợp số liệu từ các đơn vị liên quan, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận doanh nghiệp nào nợ lương người lao động.

Thông qua việc khảo sát tiền lương, tiền thưởng, các cơ quan chức năng đã tăng cường đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, góp phần phòng ngừa tranh chấp lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong dịp Tết.