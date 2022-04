Sớm chốt sổ BHXH cho công nhân nghỉ việc

Ông Hoàng Văn Tuân, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị, cho biết đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Công ty CP May Quảng Trị để nắm bắt tình hình và đời sống NLĐ. Theo ông Tuân, Công đoàn ngành luôn ủng hộ và động viên, hỗ trợ để DN phát triển sản xuất, đồng thời quan tâm giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ. "Tôi chia sẻ với những khó khăn mà Công ty CP May Quảng Trị đang đối diện. Quan điểm của tổ chức Công đoàn là vì sự phát triển của DN nhưng phải bảo đảm quyền lợi cho NLĐ. Vì vậy, Công ty CP May Quảng Trị cần giải quyết ngay các chế độ cần thiết cho NLĐ, đặc biệt là chế độ thai sản. Công ty cũng cần chốt sổ BXHH để NLĐ nghỉ việc có điều kiện tìm kiếm việc làm mới" - ông Tuân nhấn mạnh.