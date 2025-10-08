Thương tiếc "Hảo tiểu tử" Nhan Chính Quốc

"Hảo tiểu tử" Nhan Chính Quốc qua đời tuổi 51

Thông tin Nhan Chính Quốc qua đời ngày 7-10 được bạn của ông công bố bằng cáo phó đầy thương tiếc trên trang cá nhân.

Nhan Chính Quốc để lại thương tiếc cho đồng nghiệp, người thân

"Chúng tôi quyết định biến nỗi đau thành kỷ niệm đẹp vô tận về anh ấy. Tình yêu và tinh thần của anh ấy sẽ sống mãi trong trái tim chúng tôi. Dù vô cùng đau buồn, chúng tôi biết rằng anh ấy đã rời bỏ trần thế để bước vào thế giới tươi đẹp khác. Một vòng luân hồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau" - người bạn vốn là một blogger nổi tiếng của Nhan Chính Quốc, trải lòng.

Đạo diễn Chu Yến Bình thương tiếc: "Tôi đã chứng kiến Nhan Chính Quốc từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành.

Tôi thấy cậu ấy vấp ngã rồi quay lại đúng hướng. Cậu ấy đã nỗ lực học hỏi và trưởng thành. Những năm gần đây, cậu ấy đã đạo diễn một loạt phim mang tên "Giác đầu".

Phong thái và sự trưởng thành của cậu ấy khiến tôi rất an ủi. Tôi rất sốc khi nghe tin đau buồn này. Tôi đã mất đi một hậu bối đáng lẽ phải tỏa sáng và ngành điện ảnh đã mất đi một tài năng lớn".

Nam diễn viên Hoàng Đăng Huy và Đường Chấn Cương cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp từng có cùng người bạn Nhan Chính Quốc.

Cuộc đời thăng trầm ly kỳ của Nhan Chính Quốc

Nhan Chính Quốc sinh năm 1974 ở Đài Loan (Trung Quốc) là diễn viên nhí đình đám với nhiều phim: "Chuyện của Tiểu Tất", "Kỳ nghỉ của Đông Đông", "Cute Girl", "The Boys from Fengkuei"…

Từng vấp ngã nhưng nam diễn viên đã đứng dậy được và trở lại với đam mê

Thành công lớn từ vai Quốc trong loạt phim "Hảo tiểu tử" đã giúp tên tuổi Nhan Chính Quốc lan tỏa. Tuy nhiên, việc trở thành sao nhí đã khiến Nhan Chính Quốc dần sa ngã, dẫn đến nghiện ngập rồi vướng án ma túy, súng, trộm cắp dẫn đến vào tù 11 năm.

Ông hối hận khi phải chịu tang cha trong cảnh bị còng tay, còng chân, quyết tâm thay đổi. Nhan Chính Quốc ăn chay suốt cả năm, luyện thư pháp và tĩnh tâm. Ra tù, ông dạy thư pháp, tìm lại đam mê với điện ảnh và dẫn trở lại công việc diễn viên, làm đạo diễn.

Tác phẩm "Giác đầu" do ông đạo diễn thành công phòng vé. Ông cũng viết tự truyện về cuộc đời mình và thường đến các trường học, trại giam để chia sẻ, hướng thiện cũng như tạo cảm hứng, đưa lời khuyên cho giới trẻ.