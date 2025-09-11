Đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Vu Mông Lung

Sau những ồn ào đồn đoán, chiều 11-9, cáo phó Vu Mông Lung đã được phía quản lý đưa ra.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Vu Mông Lung yêu quý đã qua đời ngày 11-9. Sau khi điều tra, cảnh sát đã loại bỏ nghi ngờ hình sự. Cầu mong người đã khuất được yên nghỉ và những người còn sống luôn mạnh mẽ" – nội dung cáo phó viết.

Vu Mông Lung ngã lầu thiệt mạng

Diễn viên Cao Thái Vũ thương tiếc Vu Mông Lung, anh thổ lộ: "Nụ cười của anh sẽ mãi mãi in đậm trong ký ức của em". Cả hai đã từng tham gia các phim: "Hiên viên kiếm – Hán chi vân", "Vì yêu buông tay" và có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Ở tuổi 34, Cao Thái Vũ tuyên bố giải nghệ vào tháng 3 và đây là lần đầu tiên kể từ khi đó anh cập nhật trang cá nhân, để thương tiếc bạn thân.

Người hâm mộ lẫn khán giả đều bày tỏ sự thương tiếc với Vu Mông Lung. Một số người chia sẻ rằng đã từng mong mỏi tin đồn là giả, không thể tin được nam diễn viên ra đi đột ngột, bi thương như thế. Họ đau lòng vì sự việc.

Blogger giải trí Giang Tiểu Yến đã khóa tài khoản mạng xã hội weibo. Blogger này là người đầu tiên dẫn nguồn tin từ bạn thân Vu Mông Lung công bố anh ngã lầu thiệt mạng.

Do có quá nhiều tin đồn, thảo luận với các thuyết âm mưu khác nhau nên nền tảng mạng xã hội weibo tuyên bố xử lý nghiêm những tài khoản cố tình câu kéo tương tác, tung tin đồn thất thiệt nhằm làm "kền kền".

Chi tiết vụ việc về Vu Mông Lung chưa được công bố

Trước đó, theo tin Giang Tiểu Yến dẫn nguồn từ người được cho là bạn thân của Vu Mông Lung công bố thì tối 10-9, nam diễn viên có đi ăn cùng 5-6 người bạn tại nhà của một người trong khu chung cư cao tầng ở Bắc Kinh - Trung Quốc. Đến 2 giờ sáng 11-9, mọi người giải tán về phòng ngủ.

Vu Mông Lung tham gia nhiều phim

Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai

Đến 6 giờ sáng, bạn bè đến phòng đánh thức Vu Mông Lung dậy thì cửa phòng khóa trái, không thấy động tĩnh bên trong. Sau đó, người hàng xóm cùng chung cư dẫn thú cưng đi dạo thì phát hiện thi thể nam diễn viên dưới đất và báo cảnh sát.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra, chi tiết vụ việc chưa được công bố.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, được biết đến với các phim: "Thái tử phi thăng chức ký", "Tân Bạch nương tử truyền kỳ", "Lưỡng thế hoan"…

Anh sở hữu gương mặt điển trai, tốt nghiệp Học viện đào tạo nghệ thuật biểu diễn Bắc Kinh năm 2010 và chính thức ra mắt công chúng vào ngày năm 2013. Cùng năm, anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng ca hát "Super Boy" do đài Hồ Nam tổ chức, đạt quán quân khu vực Bắc Kinh, tốp 10 toàn quốc.