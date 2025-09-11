HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thương tiếc tài tử Vu Mông Lung, "ra đi" tuổi 37

Minh Khuê

(NLĐO) – Tài tử Vu Mông Lung, từng đóng Bạch Chân phim "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa", được xác nhận đã qua đời ở tuổi 37 khi ngã lầu thiệt mạng

Đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Vu Mông Lung

Sau những ồn ào đồn đoán, chiều 11-9, cáo phó Vu Mông Lung đã được phía quản lý đưa ra.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Vu Mông Lung yêu quý đã qua đời ngày 11-9. Sau khi điều tra, cảnh sát đã loại bỏ nghi ngờ hình sự. Cầu mong người đã khuất được yên nghỉ và những người còn sống luôn mạnh mẽ" – nội dung cáo phó viết.

Thương tiếc tài tử ngã lầu thiệt mạng tuổi 37 - Ảnh 1.

Vu Mông Lung ngã lầu thiệt mạng

Diễn viên Cao Thái Vũ thương tiếc Vu Mông Lung, anh thổ lộ: "Nụ cười của anh sẽ mãi mãi in đậm trong ký ức của em". Cả hai đã từng tham gia các phim: "Hiên viên kiếm – Hán chi vân", "Vì yêu buông tay" và có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Ở tuổi 34, Cao Thái Vũ tuyên bố giải nghệ vào tháng 3 và đây là lần đầu tiên kể từ khi đó anh cập nhật trang cá nhân, để thương tiếc bạn thân.

Người hâm mộ lẫn khán giả đều bày tỏ sự thương tiếc với Vu Mông Lung. Một số người chia sẻ rằng đã từng mong mỏi tin đồn là giả, không thể tin được nam diễn viên ra đi đột ngột, bi thương như thế. Họ đau lòng vì sự việc.

Blogger giải trí Giang Tiểu Yến đã khóa tài khoản mạng xã hội weibo. Blogger này là người đầu tiên dẫn nguồn tin từ bạn thân Vu Mông Lung công bố anh ngã lầu thiệt mạng.

Do có quá nhiều tin đồn, thảo luận với các thuyết âm mưu khác nhau nên nền tảng mạng xã hội weibo tuyên bố xử lý nghiêm những tài khoản cố tình câu kéo tương tác, tung tin đồn thất thiệt nhằm làm "kền kền".

Chi tiết vụ việc về Vu Mông Lung chưa được công bố

Trước đó, theo tin Giang Tiểu Yến dẫn nguồn từ người được cho là bạn thân của Vu Mông Lung công bố thì tối 10-9, nam diễn viên có đi ăn cùng 5-6 người bạn tại nhà của một người trong khu chung cư cao tầng ở Bắc Kinh - Trung Quốc. Đến 2 giờ sáng 11-9, mọi người giải tán về phòng ngủ.

Thương tiếc tài tử ngã lầu thiệt mạng tuổi 37 - Ảnh 2.

Vu Mông Lung tham gia nhiều phim

Thương tiếc tài tử ngã lầu thiệt mạng tuổi 37 - Ảnh 3.

Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai

Thương tiếc tài tử ngã lầu thiệt mạng tuổi 37 - Ảnh 4.

Đến 6 giờ sáng, bạn bè đến phòng đánh thức Vu Mông Lung dậy thì cửa phòng khóa trái, không thấy động tĩnh bên trong. Sau đó, người hàng xóm cùng chung cư dẫn thú cưng đi dạo thì phát hiện thi thể nam diễn viên dưới đất và báo cảnh sát.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra, chi tiết vụ việc chưa được công bố.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, được biết đến với các phim: "Thái tử phi thăng chức ký", "Tân Bạch nương tử truyền kỳ", "Lưỡng thế hoan"…

Anh sở hữu gương mặt điển trai, tốt nghiệp Học viện đào tạo nghệ thuật biểu diễn Bắc Kinh năm 2010 và chính thức ra mắt công chúng vào ngày năm 2013. Cùng năm, anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng ca hát "Super Boy" do đài Hồ Nam tổ chức, đạt quán quân khu vực Bắc Kinh, tốp 10 toàn quốc.

Tin liên quan

Nữ ca sĩ người Đài Loan rơi lầu thiệt mạng ở tuổi 22

Nữ ca sĩ người Đài Loan rơi lầu thiệt mạng ở tuổi 22

(NLĐO) – Nữ ca sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) Trang Lăng Vân đã rơi từ lầu 10 thư viện ở trường học xuống đất vào ngày 5-3. Trang Lăng Vân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, ra đi vĩnh viễn ở tuổi 22.

Vu Mông Lung Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa ngã lầu thiệt mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo